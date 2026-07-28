Валентин Михов: Трябва да смачкаме Карабах със самочувствие

Бившият президент на Българския футболен съюз Валентин Михов отправи силно емоционално послание към футболистите на ЦСКА преди реванша срещу Карабах от квалификациите на Лига Европа. Според него „червените“ трябва да излязат с увереност и да покажат, че заслужават мястото си в следващия кръг.

"С Карабах ще бъде мач на надиграване, тактика и стратегия. Много е важно как треньорите ще подредят футболистите. В ЦСКА има нови играчи, а поведението и тактическата дисциплина ще бъдат решаващи. Те трябва да играят със самочувствие, защото ЦСКА е нещо велико. Всеки, който е играл в този клуб, е увеличил стойността си многократно“, заяви Михов.

Той подчерта, че най-важното е футболистите да осъзнаят какво означава да носят червената фланелка.

"Футболистите трябва да усетят цената на емблемата, а не на премиите. Спечелването на Купата е сладко, но не трябва да води до самозабрава“, каза още той.

Михов е убеден, че ЦСКА е бил по-добрият отбор в първата среща и очаква това да се потвърди и в реванша.

"Сърцето е необходимо, но трябва и разум. В подобни тактически мачове се изисква много мисъл. ЦСКА надигра Карабах в първата среща. Сега трябва да повторим това представяне и да отбележим един или два гола. Очаквам задължителна победа. ЦСКА загатна на какво е способен срещу Ботев (Пловдив). Двама от нашите футболисти са много ценни, но всички трябва да бъдат непримирими. Трябва да смачкаме Карабах със самочувствие“, заяви ветеранът.

В края на изказването си Михов се обърна и към феновете на „армейците“, като призна, че атмосферата около отбора винаги го зарежда с емоция.