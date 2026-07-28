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Апоел Тел Авив пристигна в България в пълен състав преди реванша с Лудогорец

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Спорт
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Израелският тим няма проблеми с контузени футболисти, а Андриан Краев е запознал съотборниците си с атмосферата, която ги очаква в Разград

Апоел Тел Авив пристигна в България в пълен състав преди реванша с Лудогорец
Снимка: Startphoto.bg
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Апоел Тел Авив пристигна в България без кадрови проблеми преди реванша срещу Лудогорец от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Израелският тим кацна във Варна, откъдето ще се отправи към Разград за двубоя в четвъртък от 21:00 часа на стадион „Хювефарма Арена“.

Според информации от израелските медии всички футболисти в състава на старши треньора Елианив Барда са на разположение. Дори играчите, които получиха леки травми в първата среща, вече са напълно възстановени. Допълнително предимство за гостите е, че не участваха през уикенда в турнира за Купата на тотализатора и имаха достатъчно време за почивка след победата с 2:0 в първия мач, който се проведе в унгарския град Мишколц.

В лагера на Апоел очакват сериозна подкрепа от трибуните и се надяват поне 1200 техни привърженици да присъстват на реванша. Част от феновете вече са пристигнали в България, като прекарват дните преди срещата по Черноморието.

Важна роля в подготовката на отбора има и българският национал Андриан Краев. Според публикациите в Израел полузащитникът е разговарял със своите съотборници и ги е запознал с атмосферата, която ги очаква в Разград, като е помогнал и за психологическата подготовка преди решителния двубой.

Междувременно Апоел продължава работа и по лятната си селекция. Клубът води преговори с двама чуждестранни полузащитници, като се очаква един от тях да подпише договор през следващите дни. Според информациите единият от набелязаните футболисти има опит във Висшата лига на Англия.

От ръководството на израелския клуб също така уточниха, че не съжаляват за пропадналата възможност да привлекат Тиемоко Диара. От Апоел твърдят, че са се отказали от интереса си към футболиста още преди месец и половина, преди той да премине от Реймс в турския Касъмпаша.

#УЕФА Лига на конференциите 2026/27 #ФК Апоел Тел Авив #ПФК Лудогорец

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