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Шампионска лига: Университатя Крайова - Левски 2:2 (ГАЛЕРИЯ)
от
БНТ
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21:26, 29.07.2026
Спорт
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Снимка: startphoto.bg
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Снимки: Startphoto.bg
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#УЕФА Шампионска лига 2026/2027
#ФК Университатя Крайова
#ПФК ЛЕВСКИ
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