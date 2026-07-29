Гьоко Хаджиевски: Напускам Спартак спокоен, оставям след себе си стабилен отбор

Бившият старши треньор на Спартак Варна Гьоко Хаджиевски публикува официално обръщение към привържениците на клуба, часове след като стана ясно, че се разделя със „соколите“ по свое желание.

В посланието си опитният специалист признава, че решението не е било лесно, но е убеден, че моментът за раздялата е правилен.

"Не ми е лесно да кажа тези думи, но вярвам, че това е правилният момент“, започва обръщението на Хаджиевски.

Той определя изминалия сезон като един от най-трудните в треньорската си кариера, но изразява удовлетворение, че заедно с отбора е изпълнил основната цел – да запази мястото на Спартак в Първа лига.

"Преминахме през много изпитания, имаше тежки моменти, напрежение и огромна отговорност. Заедно издържахме всичко и успяхме да изпълним най-важната задача – да запазим мястото на Спартак в Първа лига“, заявява наставникът.

Хаджиевски разкрива още, че е взел решението да се оттегли още преди началото на новия сезон, но е предпочел да го запази в тайна, за да не повлияе на отбора преди варненското дерби срещу Черно море.

"Не исках моето решение по никакъв начин да разклати отбора или да отклони вниманието от един толкова важен мач. Независимо какъв щеше да бъде резултатът, аз вече знаех какво ще направя след него“, пише той.

Специалистът подчертава, че си тръгва с чувство на удовлетворение, защото оставя след себе си стабилен колектив и клуб с перспектива.

"Днес си тръгвам спокоен. Изпълних това, което обещах на ръководството, на футболистите и най-вече на себе си. Напускам с удовлетворението, че оставям след себе си стабилен отбор, добър колектив и клуб, който има бъдеще“, посочва Хаджиевски.

В обръщението си той благодари за отношението, което е получил във Варна, и признава, че въпреки че е македонец, се е почувствал като у дома си.

Накрая Хаджиевски отправя специално послание към феновете, като обещава, че ще се завръща на стадиона, но вече като привърженик на трибуните.

"Обещавам ви, че ще се връщам във Варна. И когато дойда да гледам мач на Спартак, няма да бъда във ВИП ложата или на резервната скамейка. Ще бъда при вас – на трибуните, защото там е сърцето на този клуб.“

Специалистът завършва с пожелание за още успехи на Спартак и призив към привържениците да продължат да подкрепят отбора със същата страст и отдаденост.