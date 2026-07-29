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БФС наложи солени санкции след втория кръг, Черно море и Спартак Варна с най-тежките глоби

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Дисциплинарната комисия наказа осем клуба от Първа лига, като най-сериозните финансови санкции са след варненското дерби

Снимка: Startphoto.bg
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Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз наложи редица наказания след изиграването на втория кръг в Първа лига. Санкции получиха общо осем клуба, като най-сериозно засегнати са Черно море и Спартак Варна заради инцидентите по време на градското дерби.

Най-тежките наказания са свързани с използването на пиротехнически средства и възпламеняването на бомбички и сигнални ракети от привържениците на двата варненски отбора. Черно море беше санкциониран с няколко отделни глоби за използване на факли и димки, спиране на играта, възпламеняване на повече от пет бомбички и използване на заря.

Спартак Варна също понесе сериозни финансови санкции за използване на пиротехнически средства и възпламеняване на повече от пет бомбички по време на срещата.

Освен двата варненски клуба, наказания получиха още Левски, Локомотив София, Локомотив Пловдив, Дунав, ЦСКА и Ботев Пловдив за различни нарушения, сред които използване на пиротехника, хвърляне на предмети и обидни скандирания от трибуните.

Дисциплинарната комисия наложи и предупреждения на трима старши треньори – Александър Тунчев (Арда), Денис Омерагич (Локомотив Пловдив) и Симао Фрейташ (Септември София).

Наказания на Дисциплинарната комисия след втория кръг на Първа лига
Александър Тунчев (Арда) – предупреждение.
Денис Омерагич (Локомотив Пловдив) – предупреждение.
Симао Фрейташ (Септември София) – предупреждение.

Локомотив София

155 евро – нерегламентирано използване на факли.
260 евро – хвърлен предмет.


Левски

155 евро – нерегламентирано използване на димки.


Черно море

155 евро – нерегламентирано използване на факли и димки.
2560 евро – възпламеняване на повече от пет бомбички.
520 евро – използване на факли и димки, довели до спиране на играта.
1550 евро – възпламеняване на заря.


Спартак Варна

155 евро – нерегламентирано използване на факли и димки.
2560 евро – възпламеняване на повече от пет бомбички.


Локомотив Пловдив

155 евро – нерегламентирано използване на факли.
775 евро – обидни и нецензурни скандирания.


Дунав Русе

155 евро – нерегламентирано използване на факли и димки.


ЦСКА

155 евро – нерегламентирано използване на факли и димки.


Ботев Пловдив

775 евро – обидни и нецензурни скандирания.

#Дисциплинарна комисия #ПФК Спартак Варна #ПФК Черно море

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