БФС наложи солени санкции след втория кръг, Черно море и Спартак Варна с най-тежките глоби

Дисциплинарната комисия наказа осем клуба от Първа лига, като най-сериозните финансови санкции са след варненското дерби
Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз наложи редица наказания след изиграването на втория кръг в Първа лига. Санкции получиха общо осем клуба, като най-сериозно засегнати са Черно море и Спартак Варна заради инцидентите по време на градското дерби.
Най-тежките наказания са свързани с използването на пиротехнически средства и възпламеняването на бомбички и сигнални ракети от привържениците на двата варненски отбора. Черно море беше санкциониран с няколко отделни глоби за използване на факли и димки, спиране на играта, възпламеняване на повече от пет бомбички и използване на заря.
Спартак Варна също понесе сериозни финансови санкции за използване на пиротехнически средства и възпламеняване на повече от пет бомбички по време на срещата.
Освен двата варненски клуба, наказания получиха още Левски, Локомотив София, Локомотив Пловдив, Дунав, ЦСКА и Ботев Пловдив за различни нарушения, сред които използване на пиротехника, хвърляне на предмети и обидни скандирания от трибуните.
Дисциплинарната комисия наложи и предупреждения на трима старши треньори – Александър Тунчев (Арда), Денис Омерагич (Локомотив Пловдив) и Симао Фрейташ (Септември София).
Наказания на Дисциплинарната комисия след втория кръг на Първа лига
Александър Тунчев (Арда) – предупреждение.
Денис Омерагич (Локомотив Пловдив) – предупреждение.
Симао Фрейташ (Септември София) – предупреждение.
Локомотив София
155 евро – нерегламентирано използване на факли.
260 евро – хвърлен предмет.
Левски
155 евро – нерегламентирано използване на димки.
Черно море
155 евро – нерегламентирано използване на факли и димки.
2560 евро – възпламеняване на повече от пет бомбички.
520 евро – използване на факли и димки, довели до спиране на играта.
1550 евро – възпламеняване на заря.
Спартак Варна
155 евро – нерегламентирано използване на факли и димки.
2560 евро – възпламеняване на повече от пет бомбички.
Локомотив Пловдив
155 евро – нерегламентирано използване на факли.
775 евро – обидни и нецензурни скандирания.
Дунав Русе
155 евро – нерегламентирано използване на факли и димки.
ЦСКА
155 евро – нерегламентирано използване на факли и димки.
Ботев Пловдив
775 евро – обидни и нецензурни скандирания.