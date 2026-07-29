Гьоко Хаджиевски напусна Спартак Варна след победата във варненското дерби

Спартак Варна официално обяви, че се разделя със старши треньора Гьоко Хаджиевски. От клуба уточниха, че решението е взето по изрично желание на 70-годишния специалист, който е уведомил ръководството непосредствено след победата над Черно море във варненското дерби.

В официалната си позиция „соколите“ подчертаха, че договорът на Хаджиевски се прекратява по негово настояване, като той е избрал именно успеха в градския сблъсък за финал на своята мисия в клуба.

"Решението е лично на г-н Хаджиевски и бе заявено пред ръководството след победата във варненското дерби срещу Черно море“, написаха от Спартак.

От клуба припомнят, че опитният наставник е поел отбора в един от най-трудните периоди в неговата история, когато основната цел е била запазването на мястото в елита.

"Под негово ръководство отборът успя да преодолее трудностите, да стабилизира представянето си и да запази мястото си в Първа лига след тежкия изминал сезон. С това той изпълни първата си мисия към клуба“, се казва още в позицията.

Според ръководството на Спартак Хаджиевски е изпълнил и второто си обещание – да върне победния дух на отбора, като сам е определил успеха над Черно море като най-подходящия момент да се раздели с клуба.

"Победата във варненското дерби срещу Черно море беше моментът, който той сам определя като най-подходящия финал на своята мисия в клуба и пожела да остане запомнен именно с този успех“, допълват „соколите“.

От Спартак благодариха на Хаджиевски за професионализма, опита и отдадеността му в труден за клуба период, като подчертаха, че уважават изцяло решението му.