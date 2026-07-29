ЦСКА 1948 ще играе в сряда и вторник в третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите

ЦСКА 1948 ще изиграе двата си мача от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите в необичайни за турнира дни. Вместо традиционните четвъртъци, столичният тим ще излезе на терена в сряда и вторник.

След като елиминира Спартак Търнава, ЦСКА 1948 си осигури място в следващата фаза на надпреварата, където ще се изправи срещу победителя от двойката между Панатинайкос и Пакши.

Първата среща ще се проведе на 5 август (сряда), когато българският тим ще гостува на своя съперник. Реваншът е насрочен за 11 август (вторник) на Националния стадион "Васил Левски“.

Причината за промяната в календара е заетостта на националния стадион. ЦСКА 1948 ще сподели съоръжението с ЦСКА, който също ще бъде домакин на реванша си от европейските клубни турнири - независимо дали продължи участието си в Лига Европа, или в Лигата на конференциите.

Така УЕФА е направила корекция в програмата, за да избегне съвпадение на домакинствата на двата столични клуба на едно и също спортно съоръжение.