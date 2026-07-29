БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Илияна Йотова: Въпреки забележките на някои от...
Чете се за: 03:30 мин.
Публикуваха третото класиране за прием в 8-и клас
Чете се за: 00:27 мин.
Детската болница в Бургас получи разрешение за дейност
Чете се за: 02:10 мин.
Премиерът Радев: МВР и службите ще действат още по-твърдо...
Чете се за: 04:17 мин.
Президентските избори ще се проведат на 25 октомври
Чете се за: 00:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ЦСКА 1948 ще играе в сряда и вторник в третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
Спорт
Запази

Промяната в програмата е заради заетостта на Националния стадион "Васил Левски“, който ще бъде домакин и на европейския мач на ЦСКА

цска 1948 играе сряда вторник третия квалификационен кръг лигата конференциите
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

ЦСКА 1948 ще изиграе двата си мача от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите в необичайни за турнира дни. Вместо традиционните четвъртъци, столичният тим ще излезе на терена в сряда и вторник.

След като елиминира Спартак Търнава, ЦСКА 1948 си осигури място в следващата фаза на надпреварата, където ще се изправи срещу победителя от двойката между Панатинайкос и Пакши.

Първата среща ще се проведе на 5 август (сряда), когато българският тим ще гостува на своя съперник. Реваншът е насрочен за 11 август (вторник) на Националния стадион "Васил Левски“.

Причината за промяната в календара е заетостта на националния стадион. ЦСКА 1948 ще сподели съоръжението с ЦСКА, който също ще бъде домакин на реванша си от европейските клубни турнири - независимо дали продължи участието си в Лига Европа, или в Лигата на конференциите.

Така УЕФА е направила корекция в програмата, за да избегне съвпадение на домакинствата на двата столични клуба на едно и също спортно съоръжение.

Свързани статии:

Александър Александров: Издържахме на напрежението и заслужено продължаваме
Александър Александров: Издържахме на напрежението и заслужено продължаваме
Наставникът на ЦСКА 1948 похвали футболистите си за характера срещу...
Чете се за: 02:02 мин.
ЦСКА 1948 елиминира Спартак Търнава след драма с дузпи и продължава в Европа
ЦСКА 1948 елиминира Спартак Търнава след драма с дузпи и продължава в Европа
Петър Маринов блесна с решаващо спасяване при наказателните удари,...
Чете се за: 03:30 мин.
#УЕФА Лига на конференциите 2026/27 #ФК ЦСКА 1948 #Национален стадион "Васил Левски"

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
1
След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и композитор акад. Васил Казанджиев
2
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и...
Иван Таков: След задминаване катастрофиралият автобус на "Цариградско шосе" започва да се тресе
3
Иван Таков: След задминаване катастрофиралият автобус на...
Второ заседание в Кочани по делото срещу Ива Михайлова
4
Второ заседание в Кочани по делото срещу Ива Михайлова
Задълбочават се противоречията в показанията по делото срещу Ива Михайлова
5
Задълбочават се противоречията в показанията по делото срещу Ива...
ЦСКА 1948 елиминира Спартак Търнава след драма с дузпи и продължава в Европа
6
ЦСКА 1948 елиминира Спартак Търнава след драма с дузпи и продължава...

Най-четени

Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на ежегодния прайд в Берлин
1
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на...
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на "Пътна полиция"
2
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на...
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на магистрала "Марица"
3
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на...
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
4
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата седмица
5
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата...
След намесата на БНТ: Започва акция по възстановяването на екопътеката към Чипровския водопад
6
След намесата на БНТ: Започва акция по възстановяването на...

Още от: Лига на конференциите

Филип Калоч: Можем да вкараме три гола на Апоел
Филип Калоч: Можем да вкараме три гола на Апоел
Томас Райс: Знаем какви проблеми имаме и как да ги решим Томас Райс: Знаем какви проблеми имаме и как да ги решим
Чете се за: 04:52 мин.
Атанас Илиев: Късметът при дузпите беше с нас, знаех, че ще отбележа Атанас Илиев: Късметът при дузпите беше с нас, знаех, че ще отбележа
Чете се за: 01:45 мин.
Петър Маринов: Шейтанов трябваше да пази дузпите, но съдбата реши друго Петър Маринов: Шейтанов трябваше да пази дузпите, но съдбата реши друго
Чете се за: 01:52 мин.
Антонио Муньос: Бяхме по-добрият отбор, но футболът понякога е нечестен Антонио Муньос: Бяхме по-добрият отбор, но футболът понякога е нечестен
Чете се за: 01:40 мин.
Александър Александров: Издържахме на напрежението и заслужено продължаваме Александър Александров: Издържахме на напрежението и заслужено продължаваме
Чете се за: 02:02 мин.

Водещи новини

Илияна Йотова: Въпреки забележките на някои от параметрите на бюджета, обнародвам Закона за държавния бюджет за 2026 г.
Илияна Йотова: Въпреки забележките на някои от параметрите на...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Румен Радев с остри критики към прокуратурата: Разследвания за корупция се възпрепятстват Румен Радев с остри критики към прокуратурата: Разследвания за корупция се възпрепятстват
Чете се за: 04:30 мин.
Политика
Спешни промени за "Лукойл": Депутатите затвърдиха правомощията на особения управител Спешни промени за "Лукойл": Депутатите затвърдиха правомощията на особения управител
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Отпускат 265 милиона евро за модернизация на градския транспорт в София Отпускат 265 милиона евро за модернизация на градския транспорт в София
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Димитър Стоянов: Имам писмо от Пентагона, което ясно казва:...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Полицията задържа 35 тона негодни храни, предназначени за...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
След срещата Тръмп – Зеленски: Санкции срещу Русия и молба за...
Чете се за: 03:35 мин.
По света
Четвърта гореща вълна обхвана Европа
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ