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Филип Калоч: Можем да вкараме три гола на Апоел

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Спорт
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Футболистът на Лудогорец е уверен, че отборът ще покаже истинското си лице срещу Апоел Тел Авив

Филип Калоч
Снимка: Startphoto.bg
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Чешкият полузащитник на Лудогорец Филип Калоч смята, че тимът може да вкара без проблем три „чисти“ гола и да отстрани Апоел Тел Авив във втория кръг на квалификациите в Лигата на конференциите.

Реваншът е в четвъртък, 30 юли, от 21:00 часа на стадион „Хювефарма Арена“ и започва при резултат 0:2 за израелците, които играят мачовете си на неутрален терен.

„Не бяхме опасни в последната третина, не създадохме достатъчно шансове. Допуснахме два гола от наши грешки. Надявам се, че утре ще покажем класа вече на наш терен. И наистина вярвам, че ще спечелим този мач и ще продължим. Наистина треньорът е нов, всичко е ново, той дойде преди дни. Смятам, че нещата за втората среща са уточнени, особено след подробния анализ, който си направихме“, каза Калоч, който участва на пресконференцията заедно с треньора Томас Райс.

Халфът вярва във възможностите си и тези на съотборниците си.

„Както треньорът вече заяви, ако не вярваме, защо изобщо да излизаме на терена? Да, те са мотивирани след 12 години без турнири, но и ние сме мотивирани и вярваме в силата на нашите качества. А дали два гола пасив са много или малко? Във футбола за 90 минути можеш да вкараш не 2, а 4-5 гола. Ще бъде трудно, разбира се, но във футбола няма нищо невъзможно. Сигурен съм, че можем да спечелим утре с три чисти гола“, допълни чехът.

Полузащитникът се съгласи с мнение на журналист, че все още не е показал най-доброто от своите качества, но се надява това да стане сега, през новия сезон 2026/27.

„Знам как играх в предишния си клуб в Германия и как преди това в Чехия. Но съм съгласен, че не съм показал всичко най-добро от мене. През новия сезон ще дам максимума от себе си. Доволен съм от времето, което получавам на терена, ще се постарая още, а и най-доброто предстои. Наистина, досега някак беше трудно, но смятам, че ще имам ново лице“, завърши той.

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