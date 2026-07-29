Дани Уелбек е на крачка от Челси, преминава медицински прегледи

Челси е все по-близо до привличането на нападателя Дани Уелбек. Според информация на ДПА 35-годишният английски национал вече е постигнал договорка с лондонския клуб и преминава задължителните медицински прегледи преди финализирането на трансфера си от Брайтън.

Очаква се след успешното приключване на процедурите Уелбек да подпише двугодишен договор, след което да отпътува за Хонконг, където да се присъедини към новите си съотборници по време на предсезонното турне на Челси.

Бившият нападател на Манчестър Юнайтед и Арсенал се превърна в една от изненадите на трансферния пазар, след като през миналия сезон реализира 13 попадения в 37 мача във Висшата лига – най-резултатната кампания в професионалната му кариера.

Привличането на опитния голмайстор вероятно ще доведе и до промени в атакуващата линия на „сините“. Бъдещето на Лиам Делап и Николас Джаксън остава неясно, след като конкуренцията в предни позиции се увеличава.

Делап, който пристигна от Ипсуич преди година, беше смятан за основна алтернатива в нападение, докато Джаксън, прекарал последния сезон под наем в Байерн Мюнхен, продължава да бъде свързван с трансфер, като интерес към него проявява Астън Вила.

Междувременно Жоао Педро затвърди силната си форма, след като след впечатляващ дебютен сезон отбеляза хеттрик само за девет минути при победата на Челси с 6:4 над Уестърн Сидни Уондърърс в приятелска среща.