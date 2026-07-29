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Хари Кейн е отказал Барселона и Ал Хилал, остава верен на Байерн

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Спорт
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Английският нападател е готов да удължи договора си с германския шампион, въпреки сериозния интерес към него

Хари Кейн е отказал Барселона и Ал Хилал, остава верен на Байерн
Снимка: БГНЕС
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Капитанът на националния отбор на Англия Хари Кейн е отхвърлил предложения за трансфер от Барселона и саудитския Ал Хилал, като желанието му е да продължи кариерата си в Байерн Мюнхен, съобщава германското издание Sport Bild.

Според информацията 33-годишният нападател е отказал да води преговори с двата клуба и вече е уведомил ръководството на баварците, че е готов да удължи настоящия си договор, който изтича през лятото на 2027 година.

Кейн пристигна в Байерн преди три сезона от Тотнъм срещу рекордните за германския клуб 100 милиона евро. Оттогава той се утвърди като основна фигура в състава, записвайки впечатляващите 146 гола и 31 асистенции в 147 мача в Бундеслигата и турнира за Купата на Германия.

Желанието на клуба е английският национал да остане в Мюнхен и след края на настоящия си контракт. Изпълнителният директор на Байерн Ян-Кристиан Дреезен потвърди, че разговорите между двете страни вървят в положителна посока.

"Вярвам, че има силно желание за това и от двете страни. Сега просто трябва да се уверим, че очакванията ни съвпадат“, заяви Дреезен.

В момента Кейн е в почивка, след като помогна на Англия да завърши на третото място на Мондиал 2026. След едноседмичното азиатско турне на Байерн нападателят ще се присъедини към предсезонната подготовка на отбора.

Баварците ще открият официално новата кампания на 22 август, когато ще се изправят срещу Борусия Дортмунд в двубоя за Суперкупата на Германия.

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#Барселона ФК #ФК Байерн Мюнхен #Ал Хилал #Хари Кейн

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