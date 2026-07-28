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Реал Мадрид впечатли в контрола с Леганес, но Моуриньо откри слабостите

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Чете се за: 02:20 мин.
Спорт
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"Белите“ спечелиха с 4:1 във втория си летен тест, а Валверде, Гонсало и Мастантуоно се разписаха за успеха

Реал Мадрид впечатли в контрола с Леганес, но Моуриньо откри слабостите
Снимка: БГНЕС
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Реал Мадрид записа убедителна победа с 4:1 над Леганес във втората си контрола от лятната подготовка, но въпреки категоричния резултат старши треньорът Жозе Моуриньо получи ценни изводи за работата, която предстои пред отбора.

"Белите“ демонстрираха далеч по-агресивен и вертикален стил на игра в сравнение с първата си проверка срещу Алкоркон, като доминираха във владението на топката и създадоха множество голови положения.

Резултатът беше открит от Федерико Валверде, който се възползва от отличен извеждащ пас на Арда Гюлер и реализира с прецизен удар. Малко по-късно Гонсало удвои аванса на мадридчани, след като преодоля вратаря с елегантно прехвърляне.

Въпреки игровото си превъзходство Реал Мадрид допусна попадение след бърза контраатака и силен удар на Наим, което отново извади на показ проблемите на отбора при прехода в защита. Именно действията след загуба на топката се оказаха основният недостатък в играта на състава.

След почивката мадридчани отново наложиха волята си. Франко Мастантуоно се разписа за 3:1, след като бе най-съобразителен при добавка след удар на Трент Александър-Арнолд, а малко след това защитник на Леганес си отбеляза автогол за крайното 4:1.

В заключителната част на двубоя Моуриньо даде шанс на редица футболисти от академията, като постепенно подмени почти целия титулярен състав.

Въпреки допуснатото попадение и проблемите при контраатаките, представянето на Реал Мадрид показа видимо развитие спрямо първата контрола от подготовката. Испанският гранд демонстрира по-висока интензивност, по-добра организация в атака и по-ясно изградена игрова концепция, върху която Моуриньо продължава да работи преди началото на новия сезон.

#ФК Леганес #ФК Реал Мадрид

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