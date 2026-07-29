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Тотнъм надви Сидни след дузпи в контролна среща

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Спорт
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Матис Тел се разписа от пряк свободен удар, а Мартин Дубравка блесна при наказателните удари за успеха на "шпорите“

Тотнъм надви Сидни след дузпи в контролна среща
Снимка: БГНЕС
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Тотнъм постигна победа над австралийския Сидни след изпълнение на дузпи в приятелски мач, игран на стадион "Алианц“ в най-големия австралийски град. Редовното време завърши при резултат 1:1, а английският тим се наложи при наказателните удари.

"Шпорите“ поведоха в 29-ата минута благодарение на Матис Тел, който реализира красиво попадение от пряк свободен удар. Французинът беше сред най-активните футболисти на терена през първото полувреме и затвърди добрата си форма преди да бъде заменен след почивката.

Сидни успя да възстанови равенството в 54-тата минута чрез японеца Такахиро Секине и така победителят трябваше да бъде определен след изпълнение на дузпи.

При ударите от бялата точка Тотнъм реализира четири от петте си изпълнения, а вратарят Мартин Дубравка имаше ключова роля за успеха, след като отрази една от дузпите на домакините.

Мениджърът Роберто Де Дзерби не заложи на всички свои основни футболисти от първата минута, като новото попълнение Матеуш Фернандеш остана на резервната скамейка. Сред титулярите обаче започна Лукас Бергвал, чието бъдеще в клуба остава неясно на фона на информации, че желае да напусне преди края на трансферния прозорец.

През второто полувреме дебют за Тотнъм записа левият защитник Анди Робъртсън. Бившият капитан на Ливърпул получи капитанската лента след появата си на терена и реализира едно от изпълненията при дузпите.

Междувременно в Англия продължават спекулациите, че Тотнъм проявява интерес към крилото на Манчестър Сити Савиньо, но силното представяне на Матис Тел срещу Сидни даде още един повод за оптимизъм на Роберто Де Дзерби преди началото на новия сезон.

#Сидни Саундърс #Матис Тел #ФК Тотнъм

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