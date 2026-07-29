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УЕФА ще проведе спешно събрание, за да бъде обсъден планът на ФИФА да продаде дялове от световното първенство

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Спорт
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От УЕФА не са съгласни с намеренията на ФИФА

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Снимка: БГНЕС
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Европейската футболна централа УЕФА ще проведе спешно събрание с 55-те членуващи федерации, за да бъде обсъдено предложението на ФИФА за продажба на дял от собствеността си на външни инвеститори, съобщават BBC и ESPN.

Вчера ФИФА съобщи, че планира да създаде дъщерно дружество на стойност 20 милиарда долара, което да управлява световното първенство и останалите турнири под нейната егида, като възнамерява да предложи на външни инвеститори дялове до 20% от него. Това провокира недоволство от страна на УЕФА, според която ръководният орган на световния футбол предлага "душата" на спорта за продан.

Международната футболна централа, която проведе първия Мондиал с 48 отбора по-рано през лятото в САЩ, Канада и Мексико, ще запази контрол върху дружеството, но и ще предложи миноритарни дялове в него на частни инвеститори на стойност до 4,2 милиарда долара.

ESPN и BBC съобщиха, че събранието на УЕФА ще бъде виртуално и ще цели да бъде намерен план за действие за европейския ръководен орган.

#Световна футболна централа (ФИФА) #Европейска футболна централа (УЕФА)

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