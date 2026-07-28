Роберто Манчини е новият селекционер на италианския национален отбор

Роберто Манчини се завръща като треньор на националния отбор на Италия по футбол след труден процес на подбор, съобщиха от Италианската футболна федерация.

Президентът на FIGC Джовани Малаго направи съобщението след среща на ръководството на федерацията в Рим. Той каза, че Манчини и Клаудио Раниери, който беше назначен за нов технически директор, ще бъдат официално представени на пресконференция в сряда.

61-годишният Манчини беше треньор на „адзурите“ от 2018 до 2023 г. и ги изведе до титлата на Евро 2021. Напускането му през 2023 г., за да бъде треньор на Саудитска Арабия срещу предполагаема огромна заплата, доведе до враждебно отношение към него в Италия. Той заемаше тази позиция в Саудитска Арабия само една година. Манчини спечели три титли от Серия А начело на Интер, Висшата лига с Манчестър Сити и лигата в Катар с последния си клуб, Ал-Сад.

Бившият треньор Раниери е известен с това, че изведе Лестър Сити до титлата във Висшата лига през 2016 г. и за последно беше начело на Рома. Първите мачове на Манчини ще бъдат четири мача от Лигата на нациите – между 25 септември и пет срещу Франция, Белгия и Турция (два пъти).

Назначаването на нов треньор се оказа трудно, тъй като Карло Анчелоти и Хосеп Гуадиола отказаха работата, а Андреа Пирло беше отхвърлен като кандидат поради връзки с руски букбейкър.

„Времето изтичаше и чувствах, че Роберто Манчини е правилният човек за поста старши треньор“, каза Малаго.

Малаго също потвърди, че е бил против назначаването на световния шампион с Италия от 2006 година Пирло.

Събитията с Пирло накараха техническия директор Паоло Мадини и съветника му Леонардо да се оттеглят след малко повече от две седмици на поста. Успехът през 2006 г. бележи четвъртата световна титла на Италия, но тимът не се класира за последните три издания. Последният неуспех през март доведе до оставката на треньора Дженаро Гатузо, президента на FIGC Габриеле Гравина и координатора на отбора Джанлуиджи Буфон. Бившият президент на Италианския олимпийски комитет и главен организатор на Зимните игри Милано/Кортина 2026 Малаго беше избран за президент на FIGC през юни.