Очакват ни много горещи температури до понеделник

Все по-високи температури ни очакват до понеделник, когато в почти цялата страна ще бъде много горещо, на места опасно горещо. След това предстои слабо и временно понижение на максималните температури.

В събота се очакват стойности от 28° в североизточните до 33° в югозападните райони от страната, в София - около 29°. Ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб до умерен, с посока от изток-североизток. И по Черноморието вятърът ще от изток-североизток, слаб до умерен. Ще бъде слънчево, с максимални температури между 23° и 26°. Вълнението на морето ще бъде слабо, а температурата на морската вода е от 19° до 21° по северното крайбрежие и около 22° - 23° по южното.

Слънчево ще бъде и в планините, но ветровито, с временно силен североизточен вятър. Максималните температури в курортите ни ще бъдат от 16° на Мальовица и Алеко до 18° на Боровец и Пампорово, в Смолян и Банско - около 27°. Много по-високи от климатичните норми ще бъдат за пореден ден температурите в Западна и Централна Европа, като горещата вълна се разширява все повече на север и на изток. Ще има и райони с валежи и гръмотевици в следобедните часове, на повече места в централните части от континента.

Слаби и изолирани следобедни превалявания ще има утре и на Балканите, но в по-голямата част от полуострова ще бъде слънчево, а повишението на температурите ще продължи. В неделя, първият ден от астрономическото лято, температурите у нас ще се повишат с още около градус. Ще бъде слънчево, със следобедни превалявания в източните и планинските райони.

В понеделник вече в цялата страна, с изключение на Черноморието, ще бъде горещо, а превалявания се очакват само в планините. Във вторник и сряда предстои слабо и временно понижение на температурите. Очакват се по-интензивни валежи и на повече места в страната, в някои райони придружени от гръмотевична дейност. Отново ще има условия и за градушки.