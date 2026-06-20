Скандалът между Тръмп и Мелони: Европейска солидарност с италианския премиер

Италианският външен министър Антонио Таяни отмени визитата си в Съединените щати следващата седмица заради скандала със снимката между лидерите на двете държави.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че премиерът на Италия Джорджа Мелони го е молила да се снимат заедно по време на срещата на Г-7 във Франция. Мелони определи твърдението като шокиращо и заяви, че нито Италия, нито тя са молили за нещо.

Много европейски лидери вече изразиха солидарност с италианския премиер, а френският президент Еманюел Макрон съобщи, че ще обсъди скандала следващата седмица на среща с Джорджа Мелони.





