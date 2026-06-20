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Работилница за приготвяне на полски хляб: Домакин на инициативата е остров „Света Анастасия“

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Чете се за: 01:30 мин.
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Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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На остров „Света Анастасия“ ще привличат туристи по нетрадиционен начин. Днес островът ще бъде домакин на специална работилница за приготвяне на хляб с квас, организирана от Полския институт в София. Днес на острова ароматът на прясно изпечен хляб ще се носи навсякъде.

Павлин Димитров, управител на остров „Света Анастасия“: „Ние вече имаме полски туристи, почти всеки ден идват от Слънчев бряг. Едно прекрасно семейство ни е на гости, за да приготви хляб по техни рецепти, които да раздадем на нашите посетители.“

Посетителите ще станат свидетели на замесването и печенето, а някои от тях ще могат и директно да се включат.

Павлин Димитров, управител на остров „Света Анастасия“: „Имаме записани групи в 9 часа, след това в 13:30, около 20 човека, които директно ще се включат. А всички гости ще могат да надникнат във нашата мултифункционална зала, която е галерия, а днес е и работилница за хляб.“

Гжегож Шнайдер, собственик на пекарна: „За да приготвим прекрасен хляб е необходимо качествено брашно. Вкусът на хляба, приготвен с квас, е по-различен от този, който приготвяме с обикновена мая. И третата най-важна съставка е търпението и времето.“

#хляб с квас #полски туристи #остров Света Анастасия

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