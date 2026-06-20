Родова среща на Каблешковия род: Президентът участва в събитието в Копривщица

Да пазим родовата памет и националното ни самочувствие, за това призова президентът Илияна Йотова, която участва в десетата родова среща на Каблешковия род в Копривщица. Събитието събра потомци на фамилията, към която принадлежи и бележитият български революционер Тодор Каблешков.



Срещата се провежда в годината, в която се отбелязват 175 години от рождението на Каблешков и 150 години от неговата гибел. Президентът посети църквата „Успение Богородично", където е погребан революционерът. По-късно бяха поднесени и цветя на паметника му.