С флашмоб и концерт завърши тазгодишното издание на инициативата „Светилник“

С флашмоб и концерт отбелязват днес финала на тазгодишното издание на инициативата „Светилник“. Тя е за създаване на химн на различни училища в цялата страна.

Празничната програма започна с флашмоб пред Народния театър с участието на детския радиохор на БНР и ученици, които тази година са част от инициативата.

От 2021 година насам вече 40 училища от цялата страна имат своя тържествена песен. Тази година водещият на Централната емисия „По света и у нас“ Костадин Филипов е автор на химна на две училища. Генералният директор на БНТ Милена Милотинова и водещият на предаването „100% будни“ Стефан Щерев ще връчат два от тези сертификата.

Иван Димитров, изпълнителен директор на „Музикаутор“: „Светилник" е инициатива, насочена към създаване на химни за български училища, която цели да интегрира творци. „Музикаутор“ е организация на близо 4000 текстописци, композитори, аранжори, които създават авторски произведения за училищата. Правата върху произведението символично биват дарявани на училището, за да може то да ги използва в специални дни."

Петко Ганев, преподавател в Музикалното училище в Бургас: „Аз съм композитор на музиката на химна, а госпожа Анелия Василева – автор на текста. Написахме този химн с изключителна радост, тъй като до нас седят нашите деца, нашето бъдеще, и се стремим да им оставим нещо като малко творческо наследство.“