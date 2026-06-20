Николай Върбицалиев: Никола Цолов е в страхотна физическа и психическа форма

Организаторът на картинг състезанието за издръжливост "Еко 25 часа на България" Николай Върбицалиев отличи представянето на Никола Цолов през сезона.

В момента българският пилот заема второто място в класирането на Формула 2, като изостава на шест точки от лидера Габриеле Мини.

"Никола Цолов е в страхотна физическа и психическа форма и го показва във всяко едно състезание. Случват се инциденти и бива наказан в доста субективни ситуации. В момента Никола не е любимият пилот на стюардите. Надяваме се да има все по-малко ситуации, в които решенията да са срещу него", сподели менторът на Никола Цолов в интервю за БНТ.

Върбицалиев сподели какво да очакваме от състезанието в Кюстендил, което можете да наблюдавате пряко по БНТ 3.

"В предходните години състезанието бе по 24 часа, но тази година го направихме по-дълго. Този един час повече ще се усети след състезанието. Не е толкова голяма разлика дали ще са 24 или 25 часа. Днес имаме 265 пилота, разпределени в 56 отбора от 19 нации. Следващото състезание ще се проведе в Словакия в края на септември, където очакваме 75 отбора и рекорд за най-многобройно състезание в Европа.", допълни той.

Вижте цялото интервю във видеото.