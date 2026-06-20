БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Делян Добрев се оттгеля от парламента
Чете се за: 02:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Николай Върбицалиев: Никола Цолов е в страхотна физическа и психическа форма

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Цветелина Абрашева
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
Спорт
Запази

Организаторът на картинг състезанието за издръжливост "Еко 25 часа на България" сподели какво да очакваме от състезанието, което може да гледате пряко по БНТ 3.

николай върбицалиев никола цолов страхотна физическа психическа форма
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Организаторът на картинг състезанието за издръжливост "Еко 25 часа на България" Николай Върбицалиев отличи представянето на Никола Цолов през сезона.

В момента българският пилот заема второто място в класирането на Формула 2, като изостава на шест точки от лидера Габриеле Мини.

"Никола Цолов е в страхотна физическа и психическа форма и го показва във всяко едно състезание. Случват се инциденти и бива наказан в доста субективни ситуации. В момента Никола не е любимият пилот на стюардите. Надяваме се да има все по-малко ситуации, в които решенията да са срещу него", сподели менторът на Никола Цолов в интервю за БНТ.

Върбицалиев сподели какво да очакваме от състезанието в Кюстендил, което можете да наблюдавате пряко по БНТ 3.

"В предходните години състезанието бе по 24 часа, но тази година го направихме по-дълго. Този един час повече ще се усети след състезанието. Не е толкова голяма разлика дали ще са 24 или 25 часа. Днес имаме 265 пилота, разпределени в 56 отбора от 19 нации. Следващото състезание ще се проведе в Словакия в края на септември, където очакваме 75 отбора и рекорд за най-многобройно състезание в Европа.", допълни той.

Вижте цялото интервю във видеото.

#Николай Върбицалиев #Никола Цолов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Румен Радев: България ще наложи вето на санкциите срещу Русия и заради Вагит Алекперов
2
Румен Радев: България ще наложи вето на санкциите срещу Русия и...
МОН с позиция за оценяването на спорната задача на НВО по математика
3
МОН с позиция за оценяването на спорната задача на НВО по математика
Вижте верните отговори на теста по математика от външното оценяване след 7-и клас
4
Вижте верните отговори на теста по математика от външното оценяване...
ГДБОП арестува производител на 3D принтирани оръжия в Бургас
5
ГДБОП арестува производител на 3D принтирани оръжия в Бургас
Читател сигнализира: Задача от НВО-то за 7 клас дава точки за грешен отговор
6
Читател сигнализира: Задача от НВО-то за 7 клас дава точки за...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
С 10-еврова банкнота и 6,73 евро на монети: Неправоспособен шофьор опита да подкупи полицаи в Бургас
2
С 10-еврова банкнота и 6,73 евро на монети: Неправоспособен шофьор...
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
3
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
Топовни салюти, военен парад и авиошоу за рождения ден на крал Чарлз III
4
Топовни салюти, военен парад и авиошоу за рождения ден на крал...
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски коли ще спират агресивни шофьори
5
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски...
Нова телефонна измама: "Лични лекари" искат плащания на несъществуващи такси
6
Нова телефонна измама: "Лични лекари" искат плащания на...

Още от: Други спортове

Спортни новини - 20.06.2026 г., 12:25 ч.
Спортни новини - 20.06.2026 г., 12:25 ч.
Христо Илиев се класира за финала на 100 м с най-добро време на полуфиналите на Балканиадата във Волос Христо Илиев се класира за финала на 100 м с най-добро време на полуфиналите на Балканиадата във Волос
Чете се за: 02:42 мин.
Трикратният носител на Купа "Стенли" Джонатан Тоус прекрати кариерата си Трикратният носител на Купа "Стенли" Джонатан Тоус прекрати кариерата си
Чете се за: 02:22 мин.
Радослав Росенов спечели бронзов медал от Световната купа по бокс в Гуейян Радослав Росенов спечели бронзов медал от Световната купа по бокс в Гуейян
Чете се за: 01:20 мин.
Американката Кейт Дъглас записа нов световен рекорд на 50 метра свободен стил Американката Кейт Дъглас записа нов световен рекорд на 50 метра свободен стил
Чете се за: 01:10 мин.
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

Инициативен комитет подготвя издигането на Андрей Гюров за президент
Инициативен комитет подготвя издигането на Андрей Гюров за президент
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Образуваха ли се опашки по пътя за Гърция? Образуваха ли се опашки по пътя за Гърция?
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
"Зелена светлина" за България: На крачка от излизане от "сивия списък" за пране на пари "Зелена светлина" за България: На крачка от излизане от "сивия списък" за пране на пари
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Делян Добрев се оттгеля от парламента Делян Добрев се оттгеля от парламента
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Проблеми с водата в Кюстендилско: Ще има ли режим и тази година?
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
С флашмоб и концерт завърши тазгодишното издание на инициативата...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Протести в Румъния под наслов "Трябва да защитим...
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Крехко споразумение: Тест за примирието между САЩ и Иран
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ