Николай Върбицалиев: Никола Цолов е в страхотна физическа и психическа форма

Организаторът на картинг състезанието за издръжливост "Еко 25 часа на България" сподели какво да очакваме от състезанието, което може да гледате пряко по БНТ 3.
Организаторът на картинг състезанието за издръжливост "Еко 25 часа на България" Николай Върбицалиев отличи представянето на Никола Цолов през сезона.
В момента българският пилот заема второто място в класирането на Формула 2, като изостава на шест точки от лидера Габриеле Мини.
"Никола Цолов е в страхотна физическа и психическа форма и го показва във всяко едно състезание. Случват се инциденти и бива наказан в доста субективни ситуации. В момента Никола не е любимият пилот на стюардите. Надяваме се да има все по-малко ситуации, в които решенията да са срещу него", сподели менторът на Никола Цолов в интервю за БНТ.
Върбицалиев сподели какво да очакваме от състезанието в Кюстендил, което можете да наблюдавате пряко по БНТ 3.
"В предходните години състезанието бе по 24 часа, но тази година го направихме по-дълго. Този един час повече ще се усети след състезанието. Не е толкова голяма разлика дали ще са 24 или 25 часа. Днес имаме 265 пилота, разпределени в 56 отбора от 19 нации. Следващото състезание ще се проведе в Словакия в края на септември, където очакваме 75 отбора и рекорд за най-многобройно състезание в Европа.", допълни той.
Вижте цялото интервю във видеото.