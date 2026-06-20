Демонстрация край Бяла: Как се действа при инцидент с туристически кораб?

На Рибарското пристанище на град Бяла, варненско се проведе демонстрация по спасяване при инцидент с туристически кораб.

Ако преди 10 години броят на удавените в страната е бил между 1.4 и 1.7 на 100 000 души от населението, днес вече е под 1.3. Ето защо е изключително важно организирането на различни акции и демонстрации като днешната на пристанището в Бяла, защото по този начин се подобрява комуникацията между институциите, доброволците и БЧК, а всичко това може да доведе до спасяването на не един и два човешки живота..