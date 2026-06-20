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Демонстрация край Бяла: Как се действа при инцидент с туристически кораб?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мариана Малева
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На Рибарското пристанище на град Бяла, варненско се проведе демонстрация по спасяване при инцидент с туристически кораб.

Ако преди 10 години броят на удавените в страната е бил между 1.4 и 1.7 на 100 000 души от населението, днес вече е под 1.3. Ето защо е изключително важно организирането на различни акции и демонстрации като днешната на пристанището в Бяла, защото по този начин се подобрява комуникацията между институциите, доброволците и БЧК, а всичко това може да доведе до спасяването на не един и два човешки живота..

Юлиян Страшимиров, заместник-председател на БЧК-Варна: "Първите стъпки са уведомяване на компетентните институции, сигналът може да бъде изпратен директно към специализирания център в Морска администрация, а може и на телефон 112 и те да го изпратят по компетентност. Държавата има ясна система, разписано е как се действа при инциденти."

#спасяване при инцидент #спасени от удавяне #БЧК-Варна #БЧК

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