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Велислав Величков за промените в Закона за съдебната власт: Пътят е в самото начало

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Велислав Величков за промените в Закона за съдебната власт: Пътят е в самото начало

Пътят е в самото начало, може би изглежда като наполовина извървян, но след приемането на промените в Закона за съдебната власт ще трябва да се приемат правила и критерии за избора на членовете от парламентарната квота на Висшия съдебен съвет. Нашето предложение беше тези критерии да залегнат в закона, а не в отделни правила, но то не се прие от управляващото мнозинство. Това заяви в предаването "Говори сега" Велислав Величков от "Продължаваме промяната".

„Голямото жури“ ще бъде през септември и октомври, когато ще се номинират, обсъждат и изслушват, ще се задават въпроси и ще се дават становища по личностите на кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет, и тогава може би ще се изяснява въпросът на какъв принцип ще бъдат издигани. Ние предложихме да има обществена квота в парламентарната квота, така да се гарантира независимостта и политическата неутралност на тази парламентарна квота. Вътре да има представители на Българската академия на науките, Съюза на юристите в България, адвокатурата, университетите и академичната общност. Не се прие това предложение. Не беше прието и предложението на колегите от „Демократична България“ поне да имат право всички правни, професионални, съсловни организации и академичната общност да номинират кандидати, а дали народните представители ще ги припознаят и ще ги предложат официално, както по Конституция е техен избор. Но и това беше отхвърлено."

Критиките на председателят на Върховния касационен съд Галина Захарова по отношение на предложението бяха, че този механизъм ще доведе до модела „квота в квотата“.

"Според мен госпожа Захарова, с цялото ми уважение, не е разбрала добре предложението ни. То не предвижда квота в квотата, а ако бъдат предложени кандидати, които депутатите да оценят техните високи професионални качества, с безспорен авторитет и експертиза, тогава те ще бъдат припознати от народните представители, иначе няма да бъдат предложени и няма да бъдат гласувани.Но аз не виждам друг начин да има обществено присъствие в парламентарната квота, каквато е първоначалната идея на конституционния законодател, а не тя да бъде партийна квота, освен хората извън парламента, които представляват правната общност по най-различни начини, да имат право не само да задават въпроси към партийните кандидати, но и да предлагат независими кандидати заради тяхната експертиза и авторитет. Тук има още нещо много интересно. Това беше мое предложение заедно с колегата Стоев, да бъде гарантирана партийната неутралност на кандидатите. Имаше предложение на колегите от „Демократична България“ за политическа неутралност. И това предложение беше отхвърлено от управляващите без дискусия. Но обратното на партийна неутралност е партийни кандидати, а ние сме гледали много пъти вече филма с партийните кандидати, и от близо 9 години го гледаме в този състав на Висшия съдебен съвет. Анонимни хора, избрани по партийни съображения или лоялности, станаха членове на парламентарната квота. Част от тях участват в най-скандалните гласувания на Висшия съдебен съвет, без да носят реална отговорност и отчетност. Имаше и предложение – още в първоначалния законопроект на управляващите – за възможност за отзоваване на хора от парламентарната квота, ако те изкривяват представата за правосъдие или участват в съмнителни гласувания. И това също не беше прието, въпреки че дори да беше прието, трябваше да има ясни критерии и правила как това ще се случи."

Вижте целия разговор във видеото

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