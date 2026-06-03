БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЕК предлага откриването на процедура при прекомерен...
Чете се за: 02:27 мин.
Публикуваха верните отговори от изпита на 4. клас по...
Чете се за: 01:45 мин.
Евгени Симеонов е новият особен търговски управител на...
Чете се за: 03:40 мин.
Вицепремиерът Гълъб Донев: Дефицитът е 7,4%
Чете се за: 05:57 мин.
Управляващите дадоха заден ход за отпадането на ковид...
Чете се за: 04:05 мин.
Премиерът Радев: Предложена е смяна на особения управител...
Чете се за: 04:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Прокуратурата оценява положително промените в Закона за съдебната власт, свързани с изтеклите мандати

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Запази
Съдебна палата
Снимка: Архив/БГНЕС
Слушай новината

Прокуратурата споделя необходимостта от законодателни мерки, свързани с изтеклите мандати на органите на съдебната власт и произтичащата от това правна несигурност, съобщават в позиция от институцията. Становище по този въпрос в 19 точки е внесено в Народното събрание по приетия на първо гласуване общ проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт.

Изразява се принципно съгласие със заявеното в мотивите към законопроекта разбиране за необходимост от спешни законодателни мерки, свързани с изтеклите мандати на ВСС и Инспектората и произтичащата от това правна несигурност по отношение легитимността на решенията им и създадените у обществото съмнения за наличието на зависимости и влияния в съдебната система.

Във всяка от 19-те точки на становището са развити конкретни съображения и аргументи относно предлаганите промени, касаещи процедурите по избор на нови членове на ВСС, критериите за нравствените и професионални качества на кандидатите, органите, които ги предлагат, заложените срокове и др.

Прокуратурата на Република България споделя разбирането, че преодоляването на институционалната криза в съдебната власт и повишаването на общественото доверие в нея е от критична важност за функционирането на съдебната система в съответствие с принципа за върховенство на закона, е записано още в документа.

#Инспекторат #промени в Закона за съдебната власт #становище #мандати #прокуратура #ВСС

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте полуфиналите на европейското първенство по минифутбол пряко по БНТ 3
1
Гледайте полуфиналите на европейското първенство по минифутбол...
В "Референдум": Корупцията и слабият контрол са основните причини за незаконното строителство у нас, смятат много от българите
2
В "Референдум": Корупцията и слабият контрол са основните...
България отпадна на четвъртфиналите на европейското първенство по минифутбол
3
България отпадна на четвъртфиналите на европейското първенство по...
„Баба Алино“ в документи
4
„Баба Алино“ в документи
Управляващите дадоха заден ход за отпадането на ковид добавката при осъвременяването на пенсиите
5
Управляващите дадоха заден ход за отпадането на ковид добавката при...
Министър Иван Шишков: Строителите на АМ "Хемус" първо да изградят участъците, за които са взели аванс
6
Министър Иван Шишков: Строителите на АМ "Хемус" първо да...

Най-четени

Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
1
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при катастрофа на Северната тангента в София
2
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при...
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
3
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
4
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов заради данни, че е подпомагал укриването на сина си
5
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов...
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
6
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...

Още от: Сигурност и правосъдие

Предстои подписване на споразумение за реализиране на инвестиции в размер на 3,2 млрд. евро
Предстои подписване на споразумение за реализиране на инвестиции в размер на 3,2 млрд. евро
БАБХ иззе 115 кг пилешко месо без документи на ГКПП „Капитан Андреево“ БАБХ иззе 115 кг пилешко месо без документи на ГКПП „Капитан Андреево“
Чете се за: 00:40 мин.
Иван Демерджиев: Движението на Невзоров е предадено на ДАНС Иван Демерджиев: Движението на Невзоров е предадено на ДАНС
Чете се за: 03:12 мин.
Няма кандидати: Прокурорската колегия на ВСС отложи избора на нов директор на Националната следствена служба Няма кандидати: Прокурорската колегия на ВСС отложи избора на нов директор на Националната следствена служба
Чете се за: 00:32 мин.
Издирват 2-годишно дете в Старозагорско (СНИМКА) Издирват 2-годишно дете в Старозагорско (СНИМКА)
Чете се за: 01:20 мин.
Фентанил във "Факултета": Как се работи срещу разпространението на дрога? Фентанил във "Факултета": Как се работи срещу разпространението на дрога?
Чете се за: 02:27 мин.

Водещи новини

Дефицитът може да достигне 7,4% без спешни мерки – властта търси съкращения и резерви
Дефицитът може да достигне 7,4% без спешни мерки – властта...
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
ЕК предлага откриването на процедура при прекомерен дефицит за България ЕК предлага откриването на процедура при прекомерен дефицит за България
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Прокуратурата в Пловдив разкри схема за източване на НЗОК – какво установи разследването Прокуратурата в Пловдив разкри схема за източване на НЗОК – какво установи разследването
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Отхвърлиха искането за отнемане на имунитета на евродепутата Никола Минчев Отхвърлиха искането за отнемане на имунитета на евродепутата Никола Минчев
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Украински дронове над Санкт Петербург – часове преди началото...
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Евгени Симеонов е новият особен търговски управител на...
Чете се за: 03:40 мин.
Политика
Публикуваха верните отговори от изпита на 4. клас по български език...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Започнаха снимките на новия български игрален сериал...
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ