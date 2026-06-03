Прокуратурата оценява положително промените в Закона за съдебната власт, свързани с изтеклите мандати

Прокуратурата споделя необходимостта от законодателни мерки, свързани с изтеклите мандати на органите на съдебната власт и произтичащата от това правна несигурност, съобщават в позиция от институцията. Становище по този въпрос в 19 точки е внесено в Народното събрание по приетия на първо гласуване общ проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт.

Изразява се принципно съгласие със заявеното в мотивите към законопроекта разбиране за необходимост от спешни законодателни мерки, свързани с изтеклите мандати на ВСС и Инспектората и произтичащата от това правна несигурност по отношение легитимността на решенията им и създадените у обществото съмнения за наличието на зависимости и влияния в съдебната система.

Във всяка от 19-те точки на становището са развити конкретни съображения и аргументи относно предлаганите промени, касаещи процедурите по избор на нови членове на ВСС, критериите за нравствените и професионални качества на кандидатите, органите, които ги предлагат, заложените срокове и др.

Прокуратурата на Република България споделя разбирането, че преодоляването на институционалната криза в съдебната власт и повишаването на общественото доверие в нея е от критична важност за функционирането на съдебната система в съответствие с принципа за върховенство на закона, е записано още в документа.