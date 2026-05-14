Парламентът прие на първо четене три законопроекта за промени в Закона за съдебната власт

Реформата в съдебната власт получи зелена светлина, след като парламентът прие на първо четене и трите законопроекта за промени в Закона за съдебната власт – на „Прогресивна България“, на ПП и на ДБ. Според управляващото мнозинство окончателните промени могат да станат факт не по-рано от юли. Общото в трите законопроекта е забраната сегашният ВСС да взема кадрови решения. „Прогресивна България“ предложи ограничения при избора на членове на ВСС.

Олга Борисова, „Прогресивна България“: „Въвежда се забрана лицата, които през последните 7 години са били председатели на ВКС, ВАС, главен прокурор и техните заместници, да бъдат избирани за членове на ВСС. Целта е да се прекъсне възможността за пренасяне на директно институционално влияние от върховете на системата към органа, който я управлява.“

От партията на Радев предлагат разширени правомощия на правосъдния министър.

Олга Борисова, „Прогресивна България“: „В нашите предложения също така е заложено министърът на правосъдието да получава право да оспорва решенията на пленума и колегиите на ВСС, като жалбата ще спира тяхното изпълнение.“

„Прогресивна България“ предложи и нов начин за гласуване от квотата на магистратите.

Олга Борисова, „Прогресивна България“: „Поради констатирани проблеми с електронното гласуване, законопроектът предвижда изборът на членове от квотата на магистратите да се провежда с хартиени бюлетини в окръжните съдилища. Считаме, че това ще гарантира сигурността на вота и ще повиши легитимността на избора.“

От ПП и ДБ предлагат обществена квота като част от парламентарната за членове на ВСС.

Велислав Величков, „Продължаваме Промяната“: „За да се избере независим от политическо влияние и олигархични намеси Висш съдебен съвет, ние предлагаме да се даде възможност за предварителни номинации от най-големите правни и съсловни организации в страната. Те да предложат по един човек, а именно – БАН, Съюзът на юристите в България, адвокатурата...“ Надежда Йорданова, „Демократична България“: „А именно тя да бъде обществена квота, а не както през годините тя се превърна в парламентарна, т.е. партийна квота. Ето защо и ние правим нашите предложения – от една страна да се разшири палитрата и възможността за номиниране на членове на ВСС, а именно това да бъдат Висшият адвокатски съвет и юридическите факултети в университетите, отговарящи на определени условия. Това са трите университета с най-висок ранг.“

„Възраждане“ декларира подкрепа и за трите законопроекта.

Петър Петров, „Възраждане“: „Разбира се, това не е съдебната реформа. Това е част, стъпка от съдебната реформа.“

Трите законопроекта бяха приети с гласовете на „Прогресивна България“, ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ и „Възраждане“. От ДПС подкрепиха само предложенията на ПБ, но гласуваха против тези на ПП и ДБ.

Александра Вълчева, "Прогресивна България": „Липсата на индулгенции и контрол в съдебната система приключи именно днес. Ние днес поставихме една нова реформа, която беше дълго очаквана, и смятам, че това доверие би трябвало да бъде оправдано.“

Очакванията на управляващите са до края на юли да бъдат приети промените в закона, а през есента да се стигне до избор на нов главен прокурор.