Интеграция на България в еврозоната: Включваме се в механизма за стабилност

Почти единодушно депутатите от временната бюджетна комисия гласуваха следващата стъпка за интеграцията на България в еврозоната. Те приеха ратификацията на договора за присъединяване на страната ни към Единния механизъм за стабилност. Той е създаден да подпомага държави в нужда при кризи, така че да не се допуска влошаване на състоянието на еврозоната.

България първоначално трябва да внесе над 600 млн. евро, разделени на четири вноски в механизма. Имаме отстъпка, защото брутният ни вътрешен продукт изостава от средния за еврозоната. Можем и да спечелим.

Методи Методиев, зам.-министър на финансите: „Натрупаната печалба е около 5 млрд., така че бордът решава какво да прави с тази печалба – дали да я разпредели обратно към акционерите, или да я задели към резервен фонд.“

Повечето членове на временната комисия подкрепиха мярката.

Константин Проданов, председател на временната бюджетна комисия: „Този механизъм ни дава гаранция, разбира се, всяка гаранция си има цена, както всяка застраховка, че при бурно море няма да останем зад борда.“

Владислав Горанов, депутат от ГЕРБ-СДС: „Еврото си е съвсем навреме и това е част от финансовите механизми, които подобряват състоянието на държавата, а не го влошават.“

Мартин Димитров, депутат от ДБ: „Който и да управлява България, ние трябва да имаме различни възможности България да получи външна помощ.“

Единственият депутат, който гласува „против“, беше Цончо Ганев от „Възраждане“.

Цончо Ганев, депутат от „Възраждане“: „По-страшното е какво се случва в ситуация, в която някоя от държавите тръгне да фалира членки на еврозоната.“

Предстои ратификация на договора в пленарна зала.