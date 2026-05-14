Будистки монах и 12 кучета се превърнаха в местна атракция в Тайланд

Будистки монах и неговите кучета се превърнаха в любима гледка за хората в Тайланд. Всяка сутрин той тръгва с лодка по река Чао Прая, за да събира дарения. С него пътуват и 12 храмови кучета, които спокойно стоят в лодката и наблюдават хората по брега.

Монахът разказва, че първо приютил едно изоставено куче, а след това започнали да се появяват още.

Местните хора казват, че гледката им носи радост и спокойствие, а историята вече привлича много посетители към храма. Някои хора идват специално рано сутрин, за да видят как кучетата се качват в лодката едно след друго.