Свлачището в Родопите: Обмислят мостово съоръжение над пропадналия път

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Величка Петкова
регионалният министър свлачището пампорово седмица имаме решение какви стъпки предприемем
До седмица МРРБ ще има окончателно решение как и в какви срокове започва възстановяването на пътя Смолян – Пампорово, който беше прекъснат от огромно свлачище. След оглед на място от регионалния министър
Иван Шишков и специалисти се предвижда изграждането на мостово съоръжение, което да прехвърли свлачището.

Експертите предлагат двата края на мостовото съоръжение да се свържат със сега съществуващия път на
здрава основа.

Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството: "В момента, в който спре да е активно свлачището, ще знаем до каква дълбочина ще трябва да фундираме. Това е определящо за срока, определящо е в цената, която не коментирам, казах го ясно, тъй като обектът е изключително важен, цената няма значение.Ще платим толкова, колкото струва."

Поне месец ще мине, докато започне реална работа и по изграждането на нова подпорна стена в село Стойките,
откъдето минава единият от обходните маршрути до Смолян.

Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството: "Дадох указания как да се процедира с кмета, като казвам процедира, няма да е дълга процедурата. Как най-бързо да се случи и да започне мигновено укрепването на всички тези свлачища по пътя, защото този път става жизнено необходим."

Има готовност за пускане на временно трасе - с габарит около 3 метра и половина по съществуващия
черен път над свлачището, за да се облекчи ситуацията в краткосрочен план.

#свлачището в Родопите #пътят Смолян-Пампорово # арх. Иван Шишков

