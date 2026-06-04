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Прокуратурата в Пловдив с подробности за източването на средства чрез фиктивни прегледи и хоспитализации

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Очаква се днес прокуратурата в Пловдив да даде подробности по случая с източването на бюджетите на Здравната каса и НОИ чрез фиктивни прегледи и хоспитализации.

До момента по разследването са установени 4000 фалшиви пациенти, на които са отчитани фиктивни прегледи и болничен престой. Схемата е организирана от двама лекари, като са им помагали и трима техни роднини, които също са арестувани.

До момента, само за една година, установената щета за бюджета на Здравната каса и НОИ е близо половин милион евро.

Днес ще стане ясно дали прокуратурата ще поиска удължаване на мерките за задържане на петимата арестувани.

#схема за източване на средства #фиктивни прегледи #хоспитализации

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