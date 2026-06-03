БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
СПЕЦИАЛНО: Незаконният град край Варна – какво...
Чете се за: 04:00 мин.
Правната комисия в ЕП отхвърли искането за сваляне на...
Чете се за: 01:00 мин.
ЕК предлага откриването на процедура при прекомерен...
Чете се за: 02:27 мин.
Публикуваха верните отговори от изпита на 4. клас по...
Чете се за: 01:45 мин.
Евгени Симеонов е новият особен търговски управител на...
Чете се за: 03:40 мин.
Вицепремиерът Гълъб Донев: Дефицитът е 7,4%
Чете се за: 05:57 мин.
Управляващите дадоха заден ход за отпадането на ковид...
Чете се за: 04:05 мин.
Премиерът Радев: Предложена е смяна на особения управител...
Чете се за: 04:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

ВОЙНАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Иран твърди, че не е ударил международното летище в Кувейт

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
Запази
иранска ракетна дронова атака затвори международното летище кувейт
Слушай новината

По данни на Ройтерс, Иран е извършил нападение срещу американски военен кораб в Залива. Техеран твърди, че не е ударил международното летище в Кувейт.

От Иранската революционна гвардия заявиха, че причината за пожара на летището е повреда в американските ракетни системи "Пейтриът". Вашингтон отрече.

Техеран се закани да отвърне, ако Израел нападне ливанската столица Бейрут.

Тел Авив е в частично примирие с ливанската групировка Хизбула, от началото на тази седмица. Иранската преговорна делегация заяви категорично, че няма да има сделка със Съединените щати, без да се вземат предвид интересите на Ливан.

#летище в Кувейт #твърдение #Иран #нападение

Водещи новини

СПЕЦИАЛНО: Незаконният град край Варна – какво установи проверката на Нотариалната камара
СПЕЦИАЛНО: Незаконният град край Варна – какво установи...
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Проверка на ДНСК и кадастъра в Община Варна заради "Баба Алино" Проверка на ДНСК и кадастъра в Община Варна заради "Баба Алино"
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Мъж с 1 килограм кокаин е задържан до стадион Славия Мъж с 1 килограм кокаин е задържан до стадион Славия
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
Арестуваха нелегални мигранти край Приморско Арестуваха нелегални мигранти край Приморско
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Дефицитът може да достигне 7,4% без спешни мерки – властта...
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
По-висок дефицит, повече реформи – какви са препоръките на...
Чете се за: 03:20 мин.
По света
ВКС реши: Една от майките е допринесла за размяната на бебетата в...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Прокуратурата в Пловдив разкри схема за източване на НЗОК –...
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ