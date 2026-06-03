Иран твърди, че не е ударил международното летище в Кувейт

По данни на Ройтерс, Иран е извършил нападение срещу американски военен кораб в Залива. Техеран твърди, че не е ударил международното летище в Кувейт.

От Иранската революционна гвардия заявиха, че причината за пожара на летището е повреда в американските ракетни системи "Пейтриът". Вашингтон отрече.

Техеран се закани да отвърне, ако Израел нападне ливанската столица Бейрут.

Тел Авив е в частично примирие с ливанската групировка Хизбула, от началото на тази седмица. Иранската преговорна делегация заяви категорично, че няма да има сделка със Съединените щати, без да се вземат предвид интересите на Ливан.