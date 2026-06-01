БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
10
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
НА ЖИВО: България – Черна гора, 0:1
Чете се за: 01:30 мин.
И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова с коментар за БНТ...
Чете се за: 03:02 мин.
"Прогресивна България" предлага три бюджетни...
Чете се за: 03:50 мин.
250 кг високорискова дрога и малък хеликоптер за...
Чете се за: 01:47 мин.
Ръст на годишната инфлация отчита НСИ
Чете се за: 00:57 мин.
Столичният ж.к. "Люлин" остава без топла вода...
Чете се за: 00:52 мин.
Президентът Йотова: Приоритетите на Европа не трябва да...
Чете се за: 06:45 мин.
"Мечката се опита да ме извади от автомобила":...
Чете се за: 05:17 мин.
Юни започва с валежи и гръмотевични бури, летните...
Чете се за: 05:27 мин.
Честит 1 юни! Празнуваме Деня на детето
Чете се за: 03:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Техеран протестира срещу израелската офанзива в Ливан

Емилия Запартова от Емилия Запартова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:45 мин.
По света
Запази
примирието близкия изток пакистанска делегация консултации техеран
Слушай новината

Вместо пробив в преговорите между Иран и САЩ - драматичен обрат и ескалация. Техеран замрази мирните преговори с Вашингтон в знак на протест срещу израелската офанзива в Ливан. Техеран няма да поднови контактите с Вашингтон, докато израелските войски не се изтеглят от Ливан.

Преговорният екип на Иран преустановява обмена на съобщения със САЩ чрез посредници заради израелските атаки срещу Ливан.

Абас Арагчи, министър на външните работи на Иран: "Нарушението на примирието на един фронт е нарушение на примирието на всички фронтове."

Исмаил Багаи, говорител на иранското външно министерство: "Подчертахме и все още подчертаваме, че прекратяването на огъня в Ливан е неразделна част от всяко примирие и всяко окончателно споразумение за прекратяване на войната".

Според агенция Тасним Иран и неговите шиитски съюзници в Йемен, Ливан и Ирак са изработили план за пълно блокиране на Ормузкия проток и активиране на други фронтове. Целта им е да "накажат" Израел и неговите поддръжници.

В Ливан е в сила примирие от 17 април, което обаче не слага край на бойните действия. Тази сутрин израелският премиер Бенямин Нетаняху отново нареди удари срещу южно предградие на Бейрут, крепост на радикалното шиитско движение Хизбула.

Бенямин Нетаняху, министър-председател на Израел: "Няма да има ситуация, в която Хизбула да атакува нашите градове и нашите граждани. Продължаваме да задълбочаваме операциите си на място в Южен Ливан. Решени сме да възстановим сигурността на жителите на север, точно както направихме за жителите на юг.“

След изявлението на Нетаняху жители на Южен Бейрут започнаха масово да се евакуират.

Наджи Мюсюлмани, жител на Бейрут: "Това е третият път, когато ни разселват, местим се от едно място на друго."

От своя страна Хизбула потвърди, че продължава да обстрелва израелските сили около стратегическата крепост Бофор в Южен Ливан.

Реакцията на пазарите на изострянето на конфликта не закъсня. Цената на основния за Европа петрол сорт "Брент" се покачи със 6,6% и стигна 97,13 долара.

#Исмаил Багаи #Абас Арагчи # Бенямин Нетаняху #Ливан #САЩ #Иран, Техеран

Последвайте ни

ТОП 24

БНТ с нов сериал - започнаха снимките на „Летище“
1
БНТ с нов сериал - започнаха снимките на „Летище“
Гледайте европейското първенство по минифутбол по БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по минифутбол по БНТ 3
НА ЖИВО: България – Черна гора, 0:1
3
НА ЖИВО: България – Черна гора, 0:1
Жители на незаконния град край Варна искат среща с кмета Благомир Коцев
4
Жители на незаконния град край Варна искат среща с кмета Благомир...
Министърът на правосъдието: Има сигнал срещу апелативния прокурор на Пловдив за злоупотреба с власт и натиск
5
Министърът на правосъдието: Има сигнал срещу апелативния прокурор...
Възстановиха Детската асамблея "Знаме на мира" (СНИМКИ)
6
Възстановиха Детската асамблея "Знаме на мира" (СНИМКИ)

Най-четени

14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
1
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
2
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа,...
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа не върши работа в счупена система
3
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа...
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов заради данни, че е подпомагал укриването на сина си
4
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов...
През 2023 г. само за месец са издадени трите удостоверения за търпимост за незаконния строеж край Варна
5
През 2023 г. само за месец са издадени трите удостоверения за...
Празнуваме Петдесетница - рождения ден на църквата
6
Празнуваме Петдесетница - рождения ден на църквата

Още от: САЩ и Канада

Според Кремъл задържането на руски танкер от Франция граничи с пиратство
Според Кремъл задържането на руски танкер от Франция граничи с пиратство
Според Тръмп Иран иска сделка, Техеран обаче обвинява САЩ, че нарушават примирието Според Тръмп Иран иска сделка, Техеран обаче обвинява САЩ, че нарушават примирието
Чете се за: 02:42 мин.
Тръмп срещу Би Би Си: Ще съди ли президентът на САЩ британската обществена медия? Тръмп срещу Би Би Си: Ще съди ли президентът на САЩ британската обществена медия?
Чете се за: 00:57 мин.
Войната в Близкия изток: Тръмп е поискал промени по потенциалната сделка с Иран Войната в Близкия изток: Тръмп е поискал промени по потенциалната сделка с Иран
Чете се за: 01:22 мин.
След теча на резервоар за химикали в щата Вашингтон: Броят на жертвите достигна 11, замърсена е река Колумбия След теча на резервоар за химикали в щата Вашингтон: Броят на жертвите достигна 11, замърсена е река Колумбия
Чете се за: 01:15 мин.
Все още няма окончателно решение за примирие между Вашингтон и Техеран Все още няма окончателно решение за примирие между Вашингтон и Техеран
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова с коментар за БНТ относно сигнала срещу апелативния прокурор на Пловдив
И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова с коментар за БНТ относно...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Казусът с „Незаконния град“: Собствениците се готвят за протест, с който да защитят имотите си Казусът с „Незаконния град“: Собствениците се готвят за протест, с който да защитят имотите си
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Дрога в хеликоптер: Заловиха 250 кг наркотици, оценени на милиони евро Дрога в хеликоптер: Заловиха 250 кг наркотици, оценени на милиони евро
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Иран замрази мирните преговори със САЩ Иран замрази мирните преговори със САЩ
Чете се за: 00:47 мин.
По света
"Прогресивна България" предлага три бюджетни мерки, сред...
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Признаха за виновна акушерка, обвинена за смъртта на новородено в...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Полицаи откриха изчезнало дете в столицата, съобщиха от СДВР
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Автобус към ада: Линия 666 се завръща в Полша
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ