Техеран протестира срещу израелската офанзива в Ливан

Вместо пробив в преговорите между Иран и САЩ - драматичен обрат и ескалация. Техеран замрази мирните преговори с Вашингтон в знак на протест срещу израелската офанзива в Ливан. Техеран няма да поднови контактите с Вашингтон, докато израелските войски не се изтеглят от Ливан.

Преговорният екип на Иран преустановява обмена на съобщения със САЩ чрез посредници заради израелските атаки срещу Ливан.

Абас Арагчи, министър на външните работи на Иран: "Нарушението на примирието на един фронт е нарушение на примирието на всички фронтове." Исмаил Багаи, говорител на иранското външно министерство: "Подчертахме и все още подчертаваме, че прекратяването на огъня в Ливан е неразделна част от всяко примирие и всяко окончателно споразумение за прекратяване на войната".

Според агенция Тасним Иран и неговите шиитски съюзници в Йемен, Ливан и Ирак са изработили план за пълно блокиране на Ормузкия проток и активиране на други фронтове. Целта им е да "накажат" Израел и неговите поддръжници.

В Ливан е в сила примирие от 17 април, което обаче не слага край на бойните действия. Тази сутрин израелският премиер Бенямин Нетаняху отново нареди удари срещу южно предградие на Бейрут, крепост на радикалното шиитско движение Хизбула.

Бенямин Нетаняху, министър-председател на Израел: "Няма да има ситуация, в която Хизбула да атакува нашите градове и нашите граждани. Продължаваме да задълбочаваме операциите си на място в Южен Ливан. Решени сме да възстановим сигурността на жителите на север, точно както направихме за жителите на юг.“

След изявлението на Нетаняху жители на Южен Бейрут започнаха масово да се евакуират.

Наджи Мюсюлмани, жител на Бейрут: "Това е третият път, когато ни разселват, местим се от едно място на друго."

От своя страна Хизбула потвърди, че продължава да обстрелва израелските сили около стратегическата крепост Бофор в Южен Ливан.

Реакцията на пазарите на изострянето на конфликта не закъсня. Цената на основния за Европа петрол сорт "Брент" се покачи със 6,6% и стигна 97,13 долара.