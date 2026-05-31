След теча на резервоар за химикали в щата Вашингтон: Броят на жертвите достигна 11, замърсена е река Колумбия

11 е вече броят на жертвите след експлозията на резервоар с корозивен разтвор в завод за целулоза и хартия в град Лонгвю - една от най-смъртоносните индустриални трагедии в съвременната история на американския щат Вашингтон.

Спасители са открили телата на всички деветима души, които се издирваха след инцидента. Две жертви бяха потвърдени веднага след взрива във вторник. Резервоарът е съдържал химичен разтвор от натриев хидроксид и натриев сулфид, използван при производството на хартиена маса. По оценка на пожарната става въпрос за количество от порядъка на над 3 милиона литра.

Част от веществото все още се намира в резервоара и продължава да изтича. Тестове потвърдиха, че замърсяването е достигнало до близката река Колумбия, но според властите не са били открити негативни въздействия върху здравето, качеството на въздуха или питейната вода в град Лонгвю.