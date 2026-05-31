Израелската армия превзе стратегически връх в Южен Ливан, един войник загина

Израелскара армия е превзела стратегически планински връх със замък, построен от кръстоносците, в рамките на най-дълбокото си навлизане в Южен Ливан от повече от четвърт век. Един израелски войник е загинал в операцията.

В телевизионно обръщение ливанският премиер Науаф Салам осъди "опасната и безпрецедентна ескалация". Той обвини Израел, че "води политика на изгорената земя и колективно наказание", като разрушава градове и села и принуждава жителите им да ги напускат и призова за незабавно прекратяване на огъня.

Обект на израелските атаки са цели на шиитската групировка Хизбула. Но армията издава предупреждения за евакуация на цели квартали в южен Ливан. Военни делегации от двете страни се срещнаха този петък във Вашингтон, за да подготвят нов кръг от преговори, насрочен за 2 и 3 юни.