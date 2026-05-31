Румен Михайлов: Първите три етапа от Джиро д'Италия бяха апотеоза на българщината

Румен Михайлов определи като урок по българщина първите три етапа от Джиро д‘Италия, които се проведоха в България. Журналистът на „Труд News” в Италия сподели своите впечатления за една от най-престижните колоездачни обиколки и говори за нейния финал, който е днес.

В ефира на „Денят започва с Георги Любенов“ коментира и как италианците очакват края на Обиколката на Италия, която ще завърши в Рим.

„Италия очаква финала, но не и с някакво особено нетърпение от гледна точка на това кой ще бъде победител, тъй като той вече е известен и е носителят на розовата фланелка. Единствено някакво падане или инцидент може да му попречи да не стане победител. Последният етап, който ще започне днес в Рим, ще бъде една разходка покрай морето и ще завърши около 19:00 часа на финала, който ще бъде на някогашния стадион за надбягване с колесници Циркус Максимус“, бяха първите му думи.

„За мен този етап прилича абсолютно на копие на началото на Джирото в Италия, защото ще бъде една приятна разхода покрай морето с разкошни кадри от пристанището на древния Рим. Всичко онова, което италианците видяха и се радваха по време на откриването на обиколката, тръгвайки от Несебър и завършвайки в Бургас, но прекосявайки цялото наше южно Черноморие“, добави той.

„Италианците научиха по време на първите три етапа само хубави неща за България. Това беше един апотеоз за българщина, един урок по истинска българщина. Не може да си представите колко приятно беше да чуеш нашата история от коментаторите на Обиколката на Италия, защото керванът си върви, а през това време трябва да се говори. Нямаше български град, чиято история да не беше разказана подробно, да не беше представена цялата ни история, включително и това кой е „виновник“ за разпространението на славянската писменост. Разбира се, имаше и грешки, но те бяха весели“, каза още Михайлов.

