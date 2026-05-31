Стилияна Николова завърши финалите на отделните уреди със...
Чете се за: 01:37 мин.
Стилияна Николова взе златото във финала на бухалки на...
Чете се за: 01:20 мин.
Евтим Милошев: Няма да има съкращение на бюджета за...
Чете се за: 06:25 мин.
Благомир Коцев: Охранители не са допускали институциите...
Чете се за: 08:17 мин.

Георги Мърков в предаването "Аз съм"

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:07 мин.
Той е сред най-изявените ни млади борци, а съвсем наскоро стана и шампион на европейското първенство в Самоков.

Георги Мърков е следващият герой в поредицата на БНТ за спортните таланти „Аз съм“. Той е на 16 години и тренира борба в Левски.

Започнах да тренирам преди пет години в ЦСКА. Дядо ми ме заведе в залата и там се запознах с първия ми треньор – Димчо Димчев. Хареса ми и продължих. Борбата ме учи на дисциплина и добродушие, и на уважение към другите хора“, бяха първите му думи.

Младият борец, който е внук на легендарния Георги Мърков, говори и за своите успехи до този момент.

„В България съм петкратен републикански шампион и преди две години се преместих в Левски. Тук съм с моя личен треньор Светослав Миленков. Тук са още Николай Вичев, Петър Георгиев и партньорите. Преместих се в спортното училище на Левски.“

Мърков – младши се върна и към спечелената титла за кадети на европейското първенство в Самоков по-рано този месец.

Емоцията е неописуема, не можах да повярвам. След това не можах да си представя, че съм европейски шампион, два дни не съм спал.“

Той сподели и за своите отношения с дядо си, наричайки го най-добрия му приятел от семейството.

„Уникално е да знаеш, че имаш такъв дядо зад теб, да ти помага винаги. Той ти е най-приятел в семейството, това е най-важното. Той може би беше в основата на това да се занимавам аз с борба, но не е само той. Чувството е такова, че мога само да съм горд от неговите постижения“, каза още младият Мърков.

Повече от епизода с Георги Мърков гледайте във видеото!

Всички предавания от поредицата "Аз съм" може да намерите и в YouTube канала на БНТ!

