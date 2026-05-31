Владислав Горанов: Преписката с американското финансово министерство не е затворена

"Преписката, която водя с американското Министерство на финансите, не е затворена." - това заяви в предаването "Неделя 150" по БНР бившият финансов министър и настоящ депутат от ГЕРБ-СДС Владислав Горанов.



По думите му причините да бъде включен в списъка, свързани със скандала с хазарта през 2019-2020 година, са неверни. И допълва, че е в комуникация с американското правителство, от което зависи кога и как ще бъде премахнат от санкционния списък.

Коментарът му е часове, след като САЩ премахнаха ограниченията срещу бившия заместник-министър на икономиката Александър Манолев. Припомняме, че през февруари 2023 година Горанов беше санкциониран от Министерството на финансите на САЩ по глобалния закон "Магнитски" заради твърдения за корупция.