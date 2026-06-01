Войната в Близкия изток: Тръмп е поискал промени по потенциалната сделка с Иран

САЩ са нанесли удари по военни обекти на иранските острови Горук и Кешм. Според Централното военно командване са били поразени радари и контролни станции за дронове. Операцията е в отговор на свалянето на американски дрон. Ирански медии твърдят, че е поразена американска военна база, от която са извършвани атаки срещу комуникационни обекти в южен Иран.

Американският президент Доналд Тръмп е поискал промени по сделката с Иран, за която има принципно съгласие. Според Си Би Ес, американският президент иска преразглеждане на частта ѝ, свързана с Ормузкия проток и с обогатения уран. От Белия дом не са коментирали информацията.

Според главния преговарящ от иранска страна Мохамад Галибаф, Техеран никога няма да се съгласи на сделка, ако правата на иранците не бъдат гарантирани напълно. В края на миналата седмица от администрацията на Тръмп заявиха, че се работи по финално споразумение за удължаване на примирието с Иран.

Според американски медии то трябва да бъде удължено с 60 дни, да бъде отворен Ормуз, включва и рамка за начало на преговори по иранската ядрена програма.