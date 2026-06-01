Според Кремъл задържането на руски танкер от Франция граничи с пиратство

Кремъл заяви днес, че счита задържането на петролния танкер "Тагор" от Франция за незаконно и че то граничи с пиратство, предаде Ройтерс.

Моряци от френския флот се качиха на борда и отклониха кораба, отплавал от Русия в неделя. Френският президент Еманюел Макрон заяви, че танкерът е обект на международни санкции и операцията е била проведена в съответствие с морското право.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия не е съгласна с твърдението, че е било спазено международното право.

"Считаме такива действия за незаконни; те граничат с международно пиратство", заяви Песков пред репортери, добавяйки, че Русия ще предприеме мерки за осигуряване на безопасността на превозваните товари в отговор на инцидента.

През февруари съветник на Кремъл заяви, че Русия може да разположи военноморските си сили, за да предотврати задържането на корабите си, и може да предприеме ответни мерки срещу европейското корабоплаване, ако руски кораби бъдат задържани.