Франция задържа кораб от руския сенчест флот в Атлантическия океан

Франция е задържала в Атлантическия океан кораб от руския сенчест флот. Освен френските власти, в операцията са участвали още няколко държави, сред които Великобритания, пише в платформата Екс френският президент Еманюел Макрон.

La Marine nationale a arraisonné hier matin un nouveau pétrolier sous sanctions internationales en provenance de Russie : le Tagor. Notre détermination est constante et totale.



Cette intervention a été effectuée en Atlantique, en haute mer,… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 1, 2026

"Недопустимо е кораби да заобикалят международните санкции, да нарушават морските закони и да финансират войната, която Русия води в Украйна вече повече от 4 години", гласи посланието на Макрон.

Задържаният танкер се казва "Тагор" и е в санкционните списъци на Съединените щати, Европейският съюз, Великобритания и Украйна. Това не е първият път, в който Франция спира кораби от руския сенчест флот. В предишни случаи, след едномесечен престой, плавателният съд е продължавал по маршрута си.

През изминалата нощ Украйна и Русия отново размениха удари. В интервю за Си Би Ес президентът Володимир Зеленски каза, че в следващите дни очаква нови масирани руски атаки, той потвърди готовността си за двустранни преговори с Русия, за да се сложи край на войната.