Президентът Йотова: Приоритетите на Европа не трябва да...
"Мечката се опита да ме извади от автомобила":...
Юни започва с валежи и гръмотевични бури, летните...
Честит 1 юни! Празнуваме Деня на детето
Франция задържа кораб от руския сенчест флот в Атлантическия океан

Теодора Гатева от Теодора Гатева
По света
Снимка: илюстративна
Франция е задържала в Атлантическия океан кораб от руския сенчест флот. Освен френските власти, в операцията са участвали още няколко държави, сред които Великобритания, пише в платформата Екс френският президент Еманюел Макрон.

"Недопустимо е кораби да заобикалят международните санкции, да нарушават морските закони и да финансират войната, която Русия води в Украйна вече повече от 4 години", гласи посланието на Макрон.

Задържаният танкер се казва "Тагор" и е в санкционните списъци на Съединените щати, Европейският съюз, Великобритания и Украйна. Това не е първият път, в който Франция спира кораби от руския сенчест флот. В предишни случаи, след едномесечен престой, плавателният съд е продължавал по маршрута си.

През изминалата нощ Украйна и Русия отново размениха удари. В интервю за Си Би Ес президентът Володимир Зеленски каза, че в следващите дни очаква нови масирани руски атаки, той потвърди готовността си за двустранни преговори с Русия, за да се сложи край на войната.

# Еманюел Макрон #руски кораб #войната в Украйна #Франция

Стилияна Николова бе основният двигател на България на еврошампионата (ОБЗОР)
Православните християни празнуват Петдесетница, патриарх Даниил отслужи литургия
Русия забрани износа на авиационен керосин до края на ноември
Войната в Украйна: Десетки руски дронове атакуваха редица градове
Армения пред избор - ще остане ли в Евразийския икономически съюз или ще работи за присъединяване към ЕС
Продават на търг 40 000 бутилки от винената колекция на Сталин
При руски удари край Одеса пострадаха чуждестранни търговски кораби
Путин постави под въпрос дали дронът, ударил жилищен блок в Румъния, е руски?
Президентът Йотова: Приоритетите на Европа не трябва да бъдат за сметка на кохезионната политика
