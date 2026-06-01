Войната в Украйна: Десетки руски дронове атакуваха редица градове

Войната в Украйна – местните власти съобщават за експлозии в Харков, Суми и Одеса. Градовете са атакувани с десетки руски дронове. Има ранени.

В интервю за Си Би Ес президентът Володимир Зеленски каза, че в следващите дни очаква нови масирани руски атаки, той потвърди готовността си за двустранни преговори с Русия, за да се сложи край на войната. По думите му, Москва губи стратегическата инициатива на фронта и моментът е подходящ за диалог.

На извънредно заседание съветът за сигурност на ООН ще обсъди инцидента от миналия петък, при който руски дрон порази жилищен блок в румънския град Галац.