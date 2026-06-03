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ВОЙНАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Иран порази летище в Кувейт, полетите са спрени

Христо Ценов от Христо Ценов
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Иран порази летище в Кувейт, полетите са спрени
Снимка: БТА/Архив
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Вашингтон и Техеран си размениха въздушни удари по военни цели в Залива, след като ирански дронове убиха един човек и раниха десетки в Кувейт.

Ударен е пътнически терминал на международното летище, където се е разразил пожар. Загиналият е индийски гражданин. Въздушното пространство на Кувейт е затворено. Засегнати са и дипломатически сгради на територията на Кувейт.

Централното командване на американската армия е свалило няколко ирански ракети и дронове. Част от тях са били насочени към американската база на Пети флот в Бахрейн. Ескалацията е на фона на застой в преговорите и трети ден на покачване на цените на петрола.

#войната в Близкия изток #Иран #Кувейт

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