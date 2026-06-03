Иран порази летище в Кувейт, полетите са спрени

Вашингтон и Техеран си размениха въздушни удари по военни цели в Залива, след като ирански дронове убиха един човек и раниха десетки в Кувейт.

Ударен е пътнически терминал на международното летище, където се е разразил пожар. Загиналият е индийски гражданин. Въздушното пространство на Кувейт е затворено. Засегнати са и дипломатически сгради на територията на Кувейт.

Централното командване на американската армия е свалило няколко ирански ракети и дронове. Част от тях са били насочени към американската база на Пети флот в Бахрейн. Ескалацията е на фона на застой в преговорите и трети ден на покачване на цените на петрола.