В "Красно село" излязоха на протест срещу застрояване на зелени площи в района

Жители на столичния квартал „Красно село“ излязоха на протест срещу застрояване на зелени площи в района.



Въпреки че е предвидено на мястото да бъде изградена детска градина, местните жители се притесняват, че впоследствие проектът може да бъде променен и да се окаже, че на мястото може да изникне поредната бетонна сграда. През 2008-ма година също е планиран строеж на детска градина, но до момента такава не е изградена.

Мария Леонидова: "Това е душата на квартала. Не искаме нищо да строят. Не искаме и площадки да ни правят. Ние искаме зеленина."

Константин Велев: "Просто грехота е да унищожаваме зелените площи в София. Детска градина очевидно не е нужна, явно това е прикритие за нещо друго."