Карлос Контрера, независим общински съветник от ВМРО: Проблемите в Софийски гробища не са от вчера

Общинският съветник от ВМРО Карлос Контрера поиска от вътрешния министър да разпореди специализирана полицейска операция срещу престъпните групи, които действат на територията на гробищните паркове. Според него става дума за мафия, която тормози хората, рекетира и руши.

Преди дни дисциплинарно беше уволнен директорът на общинското предприятие "Гробищни паркове". Според Румен Димитров обаче уволнението му е политическо и незаконосъобразно. Терзиев отговори, че Димитров има право да обжалва уволнението си в съда и подчерта, че уволнението му идва след открити злоупотреби от новосформирания инспекторат за противодействие на корупцията.