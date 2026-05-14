Карлос Контрера, независим общински съветник от ВМРО: Проблемите в Софийски гробища не са от вчера

Дори хора на които имаш доверие, могат да направят грешки, заяви кметът на София Васил Терзиев
Общинският съветник от ВМРО Карлос Контрера поиска от вътрешния министър да разпореди специализирана полицейска операция срещу престъпните групи, които действат на територията на гробищните паркове. Според него става дума за мафия, която тормози хората, рекетира и руши.
Преди дни дисциплинарно беше уволнен директорът на общинското предприятие "Гробищни паркове". Според Румен Димитров обаче уволнението му е политическо и незаконосъобразно. Терзиев отговори, че Димитров има право да обжалва уволнението си в съда и подчерта, че уволнението му идва след открити злоупотреби от новосформирания инспекторат за противодействие на корупцията.
Васил Терзиев, кмет на София: "Дори хора, на които имаш доверие, могат да направят грешки, когато са направени грешки, следва да се направят и необходимите санкции. Затова работят и всичките тези инструменти, затова беше сформирано това звено инспекторатът, което да започне да проверява сигнали и когато има нарушения, да има действия."
Карлос Контрера, независим общински съветник (ВМРО): "След като Васил Терзиев е предприел тези действия, очевидно той има достатъчно информация и железни аргументи, защото проблемите в Софийските гробища не са от вчера. Той трябва да бъде подкрепен в тези си свои усилия за прозрачност и изчистване на гробищата от мафията."