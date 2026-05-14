Обрат по казуса с автогарите в Пловдив: Направленията Пловдив-София и Пловдив-Асеновград ще продължат да се обслужват от автогара "Юг"

На извънредна сесия общинските съветници в Пловдив отмениха свое решение от преди две седмици като върнаха автобусните линии по направления Пловдив-София и Пловдив-Асеновград на старата им локация, а именно – автогара „Юг“.

Казусът с другата автогара – в северната част на Пловдив получи ново двумесечно отлагане, след като вчера от дружеството оператор се отказаха да искат компенсация за загубите, които търпят и невъзможността да затворят обекта, който е частна собственост. Администрацията на Пловдив ще разговаря в следващите дни с транспортното министерство, за да бъдат прехвърлени терени на НКЖИ към общината, за изграждането на нова автогара.