Обрат по казуса с автогарите в Пловдив: Направленията Пловдив-София и Пловдив-Асеновград ще продължат да се обслужват от автогара "Юг"

На извънредна сесия общинските съветници в Пловдив отмениха свое решение от преди две седмици като върнаха автобусните линии по направления Пловдив-София и Пловдив-Асеновград на старата им локация, а именно – автогара „Юг“.
Казусът с другата автогара – в северната част на Пловдив получи ново двумесечно отлагане, след като вчера от дружеството оператор се отказаха да искат компенсация за загубите, които търпят и невъзможността да затворят обекта, който е частна собственост. Администрацията на Пловдив ще разговаря в следващите дни с транспортното министерство, за да бъдат прехвърлени терени на НКЖИ към общината, за изграждането на нова автогара.
Юлия Москова – изпълнителен директор на оператора на автогара „Север“: "Така или иначе бяхме поели отговорност за два месеца, т.е до края на юни, като максимумът, който бихме устискали е 6 месеца. Разходите са изключително високи, а приходите - нищожни."
Костадин Димитров, кмет на Пловдив: "Нека заедно да намерим решение, което да отложи спирането на функционирането на автогара „Север“ и автогара „Юг“, за да може да се даде възможност и на държавата, и на общината – ние напълно ще съдействаме, да се реши колкото се може по-скоро този проблем. Аз съм сигурен, че с новото правителство ще намерим това решение, което чакат пловдивчани."