Транспортен хаос в Пловдив - ще остане ли градът само с една автогара?

Транспортен хаос в Пловдив, след като стана ясно, че градът може да остане само с една функционираща автогара от три действащи до сега. Ситуацията създава сериозно объркване сред пътници и превозвачи, а институциите търсят спешно временно решение, за да избегнат блокада.

Проблемът се задълбочи след решение на Общинския съвет от края на април, с което линиите от автогара „Север“ бяха пренасочени към „Юг“ и „Родопи“. Още по време на заседанието обаче е станало ясно, че и автогара „Юг“ може да преустанови работа, което поставя под въпрос цялата организация.

„Директно отговарям – не. Такава информация не беше дадена на Общински съвет“, заяви общинският съветник от ПП-ДБ Веселина Александрова по повод липсата на предварителен анализ за влиянието върху трафика, замърсяването и натовареността на инфраструктурата.

По думите ѝ съветниците са били принудени да действат „адхок, както се казва – на момента“, без ясна перспектива за последствията.

Допълнително напрежение създава фактът, че автогарите в града са частна собственост, а решенията на собствениците пряко влияят върху обществения транспорт.

Александрова предупреди и за риск от финансов натиск върху общината:

„Виждам, че започва да се случва едно извиване на ръце… В решението на кмета от вчера се говори за заплащане на компенсации, за да може частният собственик да продължи да обслужва тези междуселищни линии.“

Според нея законът дава и друг вариант:

„Драма няма. Законът ни дава възможност, ако нямаме автогари, да определим автоспирки… тази яснота трябва да бъде дадена на пътуващите.“

Инж. Гошо Къчков, общински съветник от ГЕРБ, очерта актуалната картина като временно стабилизирана, но несигурна:

„Наистина се получи объркване. Засега уговорката е - автогара "Север" продължава да работи, автогара "Юг" няма да затваря, но проблемът вече идва от това, че ние трябва да се съберем в Общинския съвет и да отменим това решение, което бяхме взели засега.“

Борислав Инчев – общински съветник от “Браво Пловдив” подчерта необходимостта от дългосрочна стратегия:

„Задължително запазване съществуването на автогара Юг и намиране на устойчиви решения за ново местоположение на нова автогара в непосредствена близост до жп гара Филипово.“

Целта е да се избегне преминаването на целия междуселищен поток през града, което допълнително натоварва трафика.

От своя страна общинският съветник от ГЕРБ инж. Гошо Къчков беше категоричен, че бързо решение трудно може да се намери:

„Дори да помисли Пловдив за общинска автогара, това няма да стане в близко бъдеще.“

Той посочи като най-реалистичен вариант изграждането на нова автогара в района на жп гара "Филипово", като уточни, че вече е имало идея и съгласуван план, но реализацията зависи от държавни институции и политическа воля.

На този фон пътниците вече усещат последствията – задръствания по маршрутите между автогарите и удължено време за придвижване, особено в пиковите часове. В краткосрочен план автобусите ще продължат да спират на досегашните автогари, като се очаква това да остане така поне няколко месеца.

През това време Община Пловдив ще трябва да намери трайно и устойчиво решение на кризата, която оголи дългогодишните проблеми с организацията на междуселищния транспорт в града.