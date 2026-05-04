Агнешкото за Гергьовден: Как се променя цената от фермата до търговеца?

Няма промяна на цената на агнешкото за Гергьовден спрямо стойностите за Великден.
В овцеферма в село Езерово се отглеждат над 1500 животни, като цената на килограм агне живо тегло е 7 евро.
Здравко Узунов, животновъд: "Промяна от Великден няма никаква. Цената на дребно е 7 евро на живо тегло. За кланиците е 5,50 евро. Миналата година беше 12 лева, сега е 7 евро. Специално тази година трите основни причини са повишението на тока - почти двойно, горивата и осигуровките. Това е нещо, което налага разликата в цената от миналата година до сега. Не е голяма разликата, но хората наслагват едно мнение, че едва ли не кой знае колко е станало скъпо агнешкото. Но проблемът не идва от нас, от производителите, а от търговците."
Между 15 и 17 евро е килограмът на агнешкото по магазините в Хасково. Попитахме хората дали е задължително агнешкото за Георгьовден.
„Ами скъпичко е тази година агнешкото. Не ми отговаря на бюджета.“
„В момента цените са доста високи, особено за пенсионерите.“
„От 5 лева сега сме на 5 евро – трябва едно към едно. Не само че левът стана евро, ами и още нагоре. Просто е ужасно.“
БНТ За Георгьовден дали ще вземете агнешко?
- Ще взема, защото имам Георги и нямам избор. Трябва да взема. Просто като се е родил, съм казала, че докато съм жива ще има на Георгьовден агне. Ама, малко с връзки, малко от познати на по-ниска цена живо тегло.“
"БНТ: Агнешко ще си купите ли?
- Да, ще си купя. Ще взема, може да е малко, но ще взема.“