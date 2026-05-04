БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Агнешкото за Гергьовден: Как се променя цената от фермата до търговеца?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Цанка Семерджиева
A+ A-
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Няма промяна на цената на агнешкото за Гергьовден спрямо стойностите за Великден.

В овцеферма в село Езерово се отглеждат над 1500 животни, като цената на килограм агне живо тегло е 7 евро.

Здравко Узунов, животновъд: "Промяна от Великден няма никаква. Цената на дребно е 7 евро на живо тегло. За кланиците е 5,50 евро. Миналата година беше 12 лева, сега е 7 евро. Специално тази година трите основни причини са повишението на тока - почти двойно, горивата и осигуровките. Това е нещо, което налага разликата в цената от миналата година до сега. Не е голяма разликата, но хората наслагват едно мнение, че едва ли не кой знае колко е станало скъпо агнешкото. Но проблемът не идва от нас, от производителите, а от търговците."

Между 15 и 17 евро е килограмът на агнешкото по магазините в Хасково. Попитахме хората дали е задължително агнешкото за Георгьовден.

„Ами скъпичко е тази година агнешкото. Не ми отговаря на бюджета.“

„В момента цените са доста високи, особено за пенсионерите.“
„От 5 лева сега сме на 5 евро – трябва едно към едно. Не само че левът стана евро, ами и още нагоре. Просто е ужасно.“

БНТ За Георгьовден дали ще вземете агнешко?

- Ще взема, защото имам Георги и нямам избор. Трябва да взема. Просто като се е родил, съм казала, че докато съм жива ще има на Георгьовден агне. Ама, малко с връзки, малко от познати на по-ниска цена живо тегло.“

"БНТ: Агнешко ще си купите ли?

- Да, ще си купя. Ще взема, може да е малко, но ще взема.“

#агнешкото месо #гергьовден #цени

Последвайте ни

ТОП 24

Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
1
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат...
Ивайло Габровски в предаването "Зала на славата"
2
Ивайло Габровски в предаването "Зала на славата"
Почина журналистът и икономист Красимир Лаков
3
Почина журналистът и икономист Красимир Лаков
Слънчево време през новата седмица и повишение на температурите
4
Слънчево време през новата седмица и повишение на температурите
Актьорът Петър Димов почина на 87-годишна възраст
5
Актьорът Петър Димов почина на 87-годишна възраст
Скок в цените: Самолетните билети поскъпват заради кризата с горивата
6
Скок в цените: Самолетните билети поскъпват заради кризата с горивата

Най-четени

Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
1
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край...
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
2
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково...
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
3
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията...
Коя е Михаела Доцова?
4
Коя е Михаела Доцова?
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
5
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
6
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов

Още от: Общество

Георги Милков за войната в Иран: Светът е в голямо междучасие, след което можем да чуем по-неприятни неща
Георги Милков за войната в Иран: Светът е в голямо междучасие, след което можем да чуем по-неприятни неща
Онлайн измами с винетки: Как да се предпазим? Онлайн измами с винетки: Как да се предпазим?
Чете се за: 02:25 мин.
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
17907
Чете се за: 04:10 мин.
"Евровизия 2026": DARA замина за конкурса във Виена "Евровизия 2026": DARA замина за конкурса във Виена
Чете се за: 02:35 мин.
Почина журналистът и икономист Красимир Лаков Почина журналистът и икономист Красимир Лаков
Чете се за: 00:30 мин.
Актьорът Петър Димов почина на 87-годишна възраст Актьорът Петър Димов почина на 87-годишна възраст
Чете се за: 01:17 мин.

Водещи новини

Важна политическа седмица: Президентът започва консултации за формирането на редовен кабинет
Важна политическа седмица: Президентът започва консултации за...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Пожар избухна в база за вторични суровини в Сливен Пожар избухна в база за вторични суровини в Сливен
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Тръмп обяви "Проект свобода" в Ормузкия проток Тръмп обяви "Проект свобода" в Ормузкия проток
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Кризата САЩ-НАТО: Къде ще бъдат прехвърлени американските войници? Кризата САЩ-НАТО: Къде ще бъдат прехвърлени американските войници?
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Благоевград ще отбележи 123 години от гибелта на Гоце Делчев
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Онлайн измами с винетки: Как да се предпазим?
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Областната управа в Смолян иска помощ от държавата за овладяването...
Чете се за: 06:45 мин.
У нас
Агнешкото за Гергьовден: Как се променя цената от фермата до...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ