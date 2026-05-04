Онлайн измами с винетки: Как да се предпазим?

Сайтове, предлагащи винетки на завишени цени, платформи за фишинг и откровени измами без реална услуга – това са трите основни типа онлайн капани, за които предупреди в "Денят започва" директорът на "Национално тол управление" проф. Олег Асенов. От институцията напомнят потребителите да проверяват валидността на винетките само чрез официални и партньорски канали, за да избегнат риск от измама.

Проф. Олег Асенов, директор на “Национално тол управление”: "Имаме три категории сайтове, които сме идентифицирали. Първата категория е сайтове, които активират винетките – т.е. потребителят получава винетка, но на значително по-висока цена. Втората категория са сайтове, които само събират потребителски данни, имитирайки процес на продаване на винетка, н-нар. фишинг, т.е крадат лична информация, но винетка няма. И третата – отново няма винетка, но има взети пари, което е престъпление. Такива сайтове на практика в момента няма работещи, защото още в момента, в който ние разберем за такава дейност, координирано с компетентните български организации, тези сайтове се спират, тъй като това е престъпление."

Проф. Асенов обясни и къде да проверяваме дали имаме активна винетка.