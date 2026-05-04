Онлайн измами с винетки: Как да се предпазим?

БНТ
Сайтове, предлагащи винетки на завишени цени, платформи за фишинг и откровени измами без реална услуга – това са трите основни типа онлайн капани, за които предупреди в "Денят започва" директорът на "Национално тол управление" проф. Олег Асенов. От институцията напомнят потребителите да проверяват валидността на винетките само чрез официални и партньорски канали, за да избегнат риск от измама.

Проф. Олег Асенов, директор на “Национално тол управление”: "Имаме три категории сайтове, които сме идентифицирали. Първата категория е сайтове, които активират винетките – т.е. потребителят получава винетка, но на значително по-висока цена. Втората категория са сайтове, които само събират потребителски данни, имитирайки процес на продаване на винетка, н-нар. фишинг, т.е крадат лична информация, но винетка няма. И третата – отново няма винетка, но има взети пари, което е престъпление. Такива сайтове на практика в момента няма работещи, защото още в момента, в който ние разберем за такава дейност, координирано с компетентните български организации, тези сайтове се спират, тъй като това е престъпление."

Проф. Асенов обясни и къде да проверяваме дали имаме активна винетка.

"Проверяваме на сайта на Националното тол управление дали имаме активна винетка. Можем да проверим и на терминалите във всяка бензиностанция. И в сайтовете на нашите партньори има проверка, където всеки може да провери валидността на винетката. От друга гледна точка – местата, където се закупуват винетки, дават възможност за въвеждане на имейл за нотификация за изтичаща винетка. Сайтовете, които не са част от нашата партньорска мрежа, обикновено не предлагат такава възможност. Така че, когато получите напомняне, може да сте сигурни, че то е от легитимен източник."

