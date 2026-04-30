Предупреждават за измамни сайтове при продажба на винетки

Предвид пътуванията за почивните дни около 1 май и Гергьовден от Националното тол управление предупреждават за сайтове, които предлагат винетки на по-високи цени от определените. Установени са случаи, в които крайната цена е почти двойно по-висока заради допълнително начислени такси, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Цените на винетките са фиксирани: годишна – 49,60 евро (97 лв.), тримесечна – 27,61 евро (54 лв.), месечна – 15,34 евро (30 лв.), седмична – 7,67 евро (15 лв.), уикенд – 5,11 евро (10 лв.) и еднодневна – 4,09 евро (8 лв.). Всяка по-висока цена означава допълнително начислени такси от търговеца, посочват от АПИ.

От пътната агенция допълват, че при покупка през неоторизирани сайтове е възможно забавяне в активирането на винетката, което при пътуване може да доведе до санкции. Има и случаи, в които е извършено плащане, но не е издаден валиден продукт.

При покупка от официалните канали тези рискове се избягват. Системата предупреждава, ако вече има активна винетка за същото превозно средство, не позволява продължаване при невалидни данни и изпраща потвърждение за покупката. При въведен имейл потребителите могат да получават известия за изтичаща винетка или заснети нарушения.

По данни на АПИ сред сайтовете с най-много сигнали, които трябва да се избягват, са: evignet24.eu, tollvignettes.com, vignet.online, vignette.id и vintrica.com.

Шофьорите могат да купят винетка от www.bgtoll.bg, чрез мобилното приложение и официалната партньорска мрежа, посочват от пътната агенция.

На 3 февруари беше въведена еднодневна винетка за леки автомобили. Тя е валидна 24 часа от момента на активиране и струва 4,09 евро (8 лв.). Може да бъде закупена и с отложен старт до 30 дни преди пътуването.