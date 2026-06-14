Британските въоръжени сили задържаха кораб на руския сенчест флот в Ламанша

Британските въоръжени сили са задържали кораб на руския сенчест флот в Ламанша, съобщи премиерът Киър Стармър.

В изявление Стармър заяви, че операцията нанася нов удар по Русия и е ясно послание към всички, които подпомагат войната на руския президент Владимир Путин с Украйна, че няма да останат извън обсега на властите.

Министерство на отбраната уточни, че командоси от Кралската морска пехота и специално обучени служители на Националната агенция за борба с престъпността са извършили проверка на санкциониран петролен танкер в рамките на шест часова операция.

В нея са участвали хеликоптери, самолет и военни кораби. Това е първата подобна операция, ръководена от Великобритания. Танкерът "Смиртос" ще бъде временно преместен в специален обезопасен район край южното крайбрежие на Англия, където ще бъде наблюдаван за евентуални рискове за безопасността и околната среда.