БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов

Българската национална телевизия променя програмата си тази вечер, в памет на Михаил Заимов - фотограф, журналист, изследовател. След късната емисия „Новини“ ще бъде излъчено предаването „Петата посока“, с последното му интервю за БНТ. Поклонението е в сряда, от 15.00 ч. в столичния храм „Света София“.

Журналист, фотограф, водолаз, пазител на паметта.

Михаил Заимов запечатва посланията и тайните на Черно море с неповторими кадри и фотографските книги „Замръзналото море“ и „Созопол в образи и думи“. Своите принципи и въпроси напомня и с изложбата над водата - „Девон“ и последната среща - „200 мига от реалността“.

"Това е по-скоро един опит за диалог, да се замислим малко в забързаното ни ежедневие, за това какво представлява дигиталната трансформация, през която минаваме."

Водещ на „Култура.бг“ и „Обещанието“ по БНТ, носител на почетния знак на президента по случай 24 май, изследовател и наблюдател, приемаше каузите като свой дълг. Беше начело на доброволческата акция за овладяване на мазутния разлив от потъналия преди век кораб „Мопанг“ край Созопол. Напомня за важни истории и герои от миналото. Истинските отношения между хората, почтеност, уважение, признателност, памет, отговорността пред другите – Михаил Заимов търсеше с фотография и слово.

"Колко рядко използваме словосъчетанието „Не е редно“. Аз като бях млад и родителите ми, възрастните хора около мен, това беше техният морален критерий. Казваха: „Вижте, това не е редно“ и се приключваше с това темата. Има някакви репери - морални, етични, които трябва да останат вечни в забързания свят на нули и единички и да ръководят човечеството."

Наплив от млади лекари в Благоевград
Наплив от млади лекари в Благоевград
