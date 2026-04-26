Отиде си фотографът и публицист Михаил Заимов

След тежко боледуване си отиде Михаил Заимов - фотограф, журналист, писател и морски пътешественик.

През годините беше водещ на предаването "Култура.бг" и формата "Обещанието" на БНТ. Михаил Заимов беше популярен като подводен фотограф с множество изложби в България и по света.

Роден в София през 1967-ма, възпитаник на престижната Академия за изящни изкуства в Париж, той има няколко издадени книги, в които съчетава изображенията с думи.

"С фотографиите си показвам нещата, които не мога да кажа", казваше приживе той.

Като една от изявените личности на културния и обществен живот в последните години, Михаил Заимов беше удостоен миналата година от президента Румен Радев с Почетния знак на президента.